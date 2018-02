Micheil Saakaszwili deportowany do Polski

Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, który stał na czele antyrzšdowych protestów na Ukrainie, został w poniedziałek deportowany do Polski.

Wieczorem Saakaszwili był już w Warszawie. I jak podało RMF FM, w towarzystwie posłanki PiS Małgorzaty Gosiewskiej opuœcił lotnisko. Trzy godziny wczeœniej po Kijowie rozeszła się wieœć, że został on uprowadzony przez zamaskowanych sprawców w czasie, gdy był w restauracji, i że będzie wydalony za granicę. Władze ukraińskie starały się nie dopuœcić do kontrataku zwolenników byłego gubernatora Odessy. Podkijowskie lotnisko Boryspol obstawiła policja i żołnierze Gwardii Narodowej.

Kilkadziesišt osób, wœród których znaleŸli się weterani batalionów ochotniczych w Donbasie, próbowało się przedostać do strefy tranzytowej lotniska. Wtedy ukraińska Straż Graniczna poinformowała, że były prezydent Gruzji już został deportowany do Polski. Z relacji ukraińskich mediów wynika, że został wsadzony do prywatnego odrzutowca, który poleciał do Warszawy.

Polska Straż Graniczna poinformowała, że Saakaszwili przyleciał na podstawie ukraińskiego wniosku o readmisji. – Bioršc pod uwagę fakt, że M. Saakaszwili jest małżonkiem obywatelki państwa członkowskiego UE, wniosek strony ukraińskiej został rozpatrzony pozytywnie – podała Komenda Główna SG.

Żona eks-prezydenta Gruzji Sandra Roelofs-Saakaszwili jest Holenderkš, ale on sam nie posiada żadnego obywatelstwa. Został apatrydš, gdy w lipcu ubiegłego roku prezydent Petro Poroszenko odebrał mu ukraiński paszport, a wczeœniej przez władze w Tbilisi został pozbawiony gruzińskiego. Pozbawiono go obywatelstwa, gdy przebywał w USA. Wracał na Ukrainę przez polskie przejœcie graniczne w Medyce. Wtedy kilkutysięczny tłum jego zwolenników sparaliżował działalnoœć ukraińskiej Straży Granicznej i umożliwił mu przedostanie się do kraju bez okazywania dokumentów tożsamoœci. Będšc już w Kijowie, Saakaszwili bezskutecznie próbował odwoływać się od decyzji Poroszenki. Starał się też o azyl, ale ten wniosek ukraińska służba migracyjna również odrzuciła.

W Kijowie nikt nie ma wštpliwoœci, że sprawa ma charakter polityczny. Został zaproszony na Ukrainę, by przeprowadzać reformy w jednym z najbardziej skorumpowanych regionów. Walczył, ale nie miał poparcia Kijowa i z tego powodu skłócił się z prezydentem Poroszenkš (przyjaŸnił się z nim od czasu studiów). Od ponad roku stoi na czele antyrzšdowych protestów i oskarża ukraińskiego przywódcę i rzšd o powišzania z oligarchami. Na poczštku lutego wyprowadził tysišce swoich zwolenników w Kijowie, którzy domagali się dymisji Poroszenki. Zapowiedział ogólnoukraiński protest, który ma się rozpoczšć 18 lutego. Wtedy miał zaprezentować „alternatywny rzšd".

– Z powodu deportacji Saakaszwilego protest będzie większy, niż zapowiadano. Nastroje protestacyjne rosnš, a takie działania władz jeszcze bardziej je podgrzewajš – mówi „Rzeczpospolitej" deputowany Rady Najwyższej Witalij Kuprij z opozycyjnej partii Ukrop. – Nie może on jednak liczyć na duże poparcie parlamentu, gdyż większoœć deputowanych zależy od Poroszenki albo innych sił – twierdzi.

W grudniu ukraińska prokuratura oskarżyła Saakaszwilego o współpracę ze zbiegłym do Rosji ukraińskim oligarchš, blisko zwišzanym z byłym prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Wszczęto nawet sprawę karnš, a Saakaszwilego zamieszczono w areszcie domowym.

– Jak można deportować człowieka, który jest oskarżany o przestępstwa kryminalne? To œwiadczy tylko o jednym. Sprawę sfałszowano, a władze w Kijowie skompromitowały się na cały œwiat – mówi Kuprij.