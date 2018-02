Niemcy: AfD skarży się na pomijanie przez media. Założy własne

Markus Spiske [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Flickr

Antycudzoziemska AfD czuje się niesprawiedliwie traktowana przez media. Dlatego chce stworzyć swój własny serwis informacyjny.

Szefowa klubu parlamentarnego Alternatywy dla Niemiec (AfD) Alice Weidel uważa, że niemieckie media za mało informujš o partii i wręcz cenzurujš pewne przekazy. Partia jest – w jej opinii – ignorowana i dyskredytowana fejkami. Dlatego w przyszłoœci AfD zamierza nadzorować informacje na swój temat, tworzšc własny serwis informacyjny.

Ma to ułatwić pracę nad tworzeniem własnego przekazu i poprawi też zasięg informacji – jak powiedział Daniel Tapp, rzecznik Alice Weidel w rozmowie z Deutsche Welle. AfD podkreœla, że chce bardziej sprofesjonalizować swojš działalnoœć informacyjnš na platformach społecznoœciowych.

Tapp poinformował też, że planowany serwis będzie głównie koncentrował się na przekazywaniu informacji o inicjatywach i pracy klubów poselskich w Bundestagu. - Inicjatywy poszczególnych deputowanych AfD nie majš wielkiego przebicia w mediach. Teraz będzie to lepiej koordynowane – tłumaczył Tapp.

Politycy AfD popularni na YouTube

Podczas gdy AfD planuje ofensywę ze swoim przekazem na platformach społecznoœciowych i chce zajmować się kwestiami, które – w opinii Weidel – „sš zamiatane pod dywan", AfD na YouTubie bije na głowę wszystkie inne ugrupowania polityczne. Nagrania wystšpień i reakcji posłów AfD w czasie debat w Bundestagu osišgajš rekordy oglšdalnoœci. Majš one po setki tysięcy wyœwietleń, wrzucane sš na Twittera i Facebooka. - AfD udaje się przekształcić Bundestag w scenę – pisała niedawno ekspertka ugrupowania Maria Fiedler w berlińskim „Tagesspiegel".

Taki sukces skłania oczywiœcie deputowanych innych partii do zastanowienia się nad potrzebš zwiększenia swej obecnoœci w mediach społecznoœciowych.

Szczegóły dotyczšce realizacji inicjatywy medialnej szefowej klubu parlamentarnego Alternatywy dla Niemiec nie sš jeszcze bliżej okreœlone i nikt nie chce ich wyjawiać. Wiadomo tylko, że AfD ma wspierać konsultant ds. komunikacji i dziennikarz telewizyjny Jürgen Braun.

Jestem w mediach, więc jestem

- Kto nie pojawia się w mediach, ten jest nieobecny – twierdził były kanclerz Gerhard Schröder (stał na czele rzšdu RFN w latach 1998-2005). Na poczštku swoich rzšdów powiedział krótko: „Do rzšdzenia potrzebny jest mi „Bild", „BamS" (niedzielne wydanie „Bild-Zeitung") i telewizja".

Jörg Meuthen, przewodniczšcy ogólnokrajowych struktur AfD groził przed rokiem, że częstszš obecnoœć w telewizyjnych talk show wywalczy sobie na drodze sšdowej.