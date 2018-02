Ustawa o IPN bez weta. Prezydent liczy na dialog

Prezydent Andrzej Duda podkreœlił, że jest dla niego ważne, by Polacy nie byli pomawiani o udział w Holokauœcie

Andrzej Duda podpisał kontrowersyjnš ustawę, ale odesłał jš do Trybunału Konstytucyjnego.

Andrzej Duda we wtorek ogłosił decyzję o podpisaniu nowelizacji ustawy o IPN, czego domagało się PiS i o czym wprost mówił Jarosław Kaczyński. Ale zdecydował też o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów ustawy. – Jest dla mnie niezwykle ważna ta wrażliwoœć, która wywołuje obawy, że nie będzie można głosić prawdy, że będzie zamykanie ust tym, którzy ocaleli – powiedział prezydent.

Politycy obozu rzšdzšcego uważajš, że odesłanie ustawy sprawia, że jest czas na dialog ze stronš izraelskš. „Mamy nadzieję, że uda nam się uzgodnić zmiany i poprawki w nowelizacji ustawy o IPN, gdy będzie się niš zajmował Trybunał Konstytucyjny" – potwierdziło MSZ Izraela w oœwiadczeniu.

Duda chce, by Trybunał zbadał kwestię ograniczania wolnoœci słowa oraz tzw. okreœlonoœci przepisów prawa, czyli tego, na ile przepisy znowelizowanej ustawy sš precyzyjne. – Każdy obywatel zasługuje na to, by – przeczytawszy przepis – był w stanie zidentyfikować, jakie jego zachowania w zwišzku z tym mogš być zachowaniami karalnymi, a jakie nie – podkreœlił.

Możliwe jest też doprecyzowanie nowelizacji na poziomie przepisów wykonawczych, o czym mówił wiceminister sprawiedliwoœci Patryk Jaki.

Politycy PiS nie kryli zadowolenia z decyzji Andrzeja Dudy. Opozycja – zwłaszcza PO i Nowoczesna – uważa, że prezydent realizuje tylko wytyczne, które płynš do Pałacu Prezydenckiego z siedziby PiS.

Wštpliwoœci majš prawnicy. – Brak precyzji stwarza zagrożenie wykorzystywania prawnokarnego instrumentu do oddziaływania na relacje ocalonych z Holokaustu i ich bliskich – mówi „Rzeczpospolitej" Maciej Gutowski, przewodniczšcy Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

TK nie ma żadnych ograniczeń czasowych w badaniu ustawy, która wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy będš obowišzywać do chwili ewentualnego zakwestionowania ich przez Trybunał Konstytucyjny, jednak do tego czasu sšdy mogš się wstrzymywać z rozpoznawaniem takich spraw.