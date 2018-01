Paweł Kowal: Rozmawiajmy o ustawie o IPN spokojnie

- Kawa, chwila spokoju, porozmawiać, potem zastanowić się jak powołać wspólnš, polsko-izraelskš komisję, ale także wcišgnšć w to, więcej polskich historyków - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Paweł Kowal, członek rady programowej Instytutu Spraw Publicznych PAN.

Kowal wypowiedział się na temat kryzysu w relacjach polsko-izraelskich. Zdaniem byłego wiceszefa MSZ, kryzys bezpoœrednio wywołał kontrowersyjny tweet opozycyjnego polityka izraelskiego. - To był polityk, który konkuruje o prawicowe głosy z Binjaminem Netanjahu. Bioršc pod uwagę sytuację wewnętrznš Binjamina Netanjahu i skandale, które go otaczajš, ta sprawa jest arcypoważna wewnętrznie. My doskonale znamy podobne sytuacje, więc nie jest trudno to zrozumieć, dlatego że w Polsce o pewne aspekty polityki zagranicznej toczy się wcišż konkurencja – powiedział

Zdaniem naszego goœcia, w przypadku tego poważnego konfliktu, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych spraw. - Pierwsza rzecz, to jest kwestia przyznania, kto jest odpowiedzialny za wywołanie II wojny œwiatowej, i w tym wypadku za obozy œmierci. I to jest sprawa bezdyskusyjna. (...) Potem pytanie, czy tego typu rzeczy, jak kwestie polityki historycznej można regulować prawem karnym. (...) Trzeba zrozumieć, że to ma też kontekst polityczny – powiedział.

Dr Kowal pytany czy ustawa o IPN powinna zostać zmieniona, odpowiedział że trzeba poczekać aż opadnš emocje w tej sprawie. - Powinno się stworzyć komisję historyków i polityków. Tę sprawę przedyskutować jeszcze raz, niekoniecznie mówišc na wejœciu, że będzie zmieniany zapis – powiedział.

Jacek Nizinkiewicz przypomniał, że ustawa o IPN była przygotowana od półtora roku i strona izraelska miała do niej wglšd. Redaktor podkreœlił również, że Patryk Jaki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, że różni publicyœci zwracajš uwagę na to, że wcale nie chodzi o ustawę o IPN - nie było ani jednego pisma z protestem Izraela - ale o Dużš Ustawę Reprywatyzacyjnš - czyli nie chodzi o etykę, a o pienišdze.

- Ta ustawa będzie działała także za piętnaœcie, dwadzieœcia lat. Jeżeli coœ jest prawem karnym musi być napisane w sposób precyzyjny – podkreœlił.

Pytany czy ustawa o IPN może szkodzić w polityce historycznej, goœć programu odpowiedział, że należy zwrócić uwagę na szereg różnych spraw. - Jeżeli chcemy zrobić dobrš politykš historycznš, to trzeba zaczšć od tego, co w USA nazywa się "soft power". Im państwa silniejsze, tym więcej miękkiej siły i miękkiej władzy, czyli: kultura, instytucje, instytuty za granicš, badania historyczne i kulturalne projekty. (...) Dzisiaj potrzebnych jest w obozie władzy kilka rozsšdnych osób, które przeczytajš jeszcze raz zmiany w tej ustawie – powiedział.

Dr Kowal pytany czy Donald Tusk powinien zabrać głos w tej sprawie, odpowiedział że nie. - Donald Tusk nigdy nie był moim bohaterem politycznym. Nigdy na niego nie głosowałem. Włšczanie Tuska w tę sprawę, i mówienie że jest winny, jest niepoważne – powiedział.