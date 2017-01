Dąbrowska: Milczenie Platformie nie wystarczy

Być może stało się tak dlatego, że PO uznała sprawę za niemożliwą do wygrania. Ofensywa PiS na dobre przykleiła skandale związane ze zwrotem kamienic do stołecznej PO i wszelkie wysiłki propagandowe, by ten trend odwrócić, skazane są na niepowodzenie. Tym bardziej że audyt zupełnie nie wyszedł z braku poważnych firm chętnych do jego przeprowadzenia. A środowisko lokatorskie, podzielone i zbuntowane, nie było w stanie doprowadzić do referendum w sprawie odwołania pani prezydent. Nie powołano także żadnej (zapowiadanej wcześniej) komisji społecznej, która mogłaby ocenić skalę całego procederu.

Teraz wszystkie papiery są już w rękach CBA i prokuratury, które starają się znaleźć cokolwiek, co mogłoby dalej kompromitować władze Warszawy. Dla PiS jest to sprawa o priorytetowym znaczeniu w stolicy. Na razie nie ma bowiem większych szans na to, by kandydat z partii Jarosława Kaczyńskiego został prezydentem miasta. Ale poniedziałkowe zatrzymania także tego nie zagwarantują. Wbrew początkowemu komunikatowi, że zatrzymano „urzędników z warszawskiego ratusza", żadna z osób, przymusowo przewiezionych do wrocławskiej prokuratury nie pracuje już w urzędzie, a Jakub R., najgrubsza ryba w tej sieci, nie pracuje tam od czterech lat. Po co więc – myślą stołeczni urzędnicy – grzebać w sprawie, skoro i tak nie daje to szans na zwycięstwo? Lepiej zająć się „ucieczką do przodu" – komunikacją miejską czy walką ze smogiem.

Milczenie w tej sprawie jednak chyba Platformie nie wystarczy. Im bliżej do wyborów samorządowych, tym bardziej spektakularnych działań organów ścigania można się spodziewać. I żaden kandydat na prezydenta stolicy nie będzie mógł przed tym tematem uciec. Nawet bardzo przystojny.