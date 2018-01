Natalia Radina: Grozi mi 15 lat więzienia

– Częœć opozycji ma syndrom sztokholmski – mówi „Rzeczpospolitej" redaktor naczelna najpopularniejszego niezależnego portalu informacyjnego Charter97.org, który władze w Mińsku zablokowały w ubiegłym tygodniu.

Rzeczpospolita: Władze w Mińsku twierdzš, że portal, który pani redaguje, publikuje „materiały ekstremistyczne". Czyli jesteœcie groŸnymi ekstremistami?

Natalia Radina: To kłamstwa i propaganda. Władze przestraszyły się naszej popularnoœci, ponieważ codziennie nasz portal odwiedza około 250 tys. Białorusinów. Miesięcznie po nasze informacje sięga nawet 2,5 mln internautów. Jesteœmy o wiele popularniejsi nie tylko od rzšdowych portali informacyjnych, ale również od wszystkich niezależnych razem wziętych. Władze w Mińsku sš bardzo zaniepokojone, ponieważ ponoszš porażkę w sieci.

Tymczasem prezes białoruskiej telewizji państwowej HienadŸ DawydŸka stwierdził, że jesteœcie „obcokrajowcami, którzy szkodzš Białorusi". Zapewne miał na myœli to, że nadajecie z Warszawy i utrzymujecie się z zagranicznych funduszy.

Nigdy nie ukrywaliœmy faktu, że wspiera nas polskie MSZ. Redakcja naszego portalu chętnie pracowałaby na Białorusi, ale zostaliœmy stamtšd wypędzeni. Nasze biuro w Mińsku służby spacyfikowały w 2010 roku. Przeciwko nam wszczęto cztery sprawy karne. Cišgle byłam wzywana na przesłuchania i zrobiono wszystko, by uniemożliwić nam pracę. We wrzeœniu 2010 roku pod Mińskiem zamordowano Aleha Biebienina, założyciela naszego portalu.

Ale białoruscy œledczy twierdzš, że popełnił on samobójstwo.

Znaleziono go powieszonego. Na ciele były œlady pobicia, ale władze odmówiły przeprowadzenia niezależnego œledztwa i od razu odrzuciły wersję zabójstwa. Znałam Aleha przez wiele lat i to nie był człowiek zdolny do samobójstwa.

W grudniu 2010 odbyły się wybory prezydenckie. Wtedy paniš, podobnie jak wielu opozycjonistów, oskarżono o „zorganizowanie zamieszek masowych". Szykowała pani białoruski Majdan?

Nie organizowałam żadnych protestów, nie miałam z tym nic wspólnego. Jestem dziennikarzem i 19 grudnia prowadziłam relację na żywo na naszym portalu. Ale zaczęła się brutalna pacyfikacja, funkcjonariusze specjalnej jednostki MSW zdeptali mnie. Jakiœ młody człowiek wycišgnšł mnie za kaptur kurtki spod ich nóg i w ten sposób uratował mi życie. Nie wiem, kto to był, ale nigdy go nie zapomnę. Miałam wstrzšs mózgu, ale pojechałam do redakcji, by to wszystko jak najszybciej opisać. Wtedy pracowaliœmy w wynajętym mieszkaniu, gdyż dotychczasowš redakcję zamknięto. W nocy uzbrojeni funkcjonariusze wyważyli drzwi, zabrali nam dokumenty i tak wylšdowałam w areszcie KGB.

Podobno ze wszystkich aresztów na Białorusi ten jest najgorszy.

To było straszne. Wsadzono mnie do przepełnionej celi, spałam na podłodze. Szybko zachorowałam na zapalenie oskrzeli. Zabraniano wychodzić do łazienki, co powodowało nieznoœne bóle. Pod prysznic wyprowadzano rzadko i robili to mężczyŸni. Kšpałam się ze œwiadomoœciš, że jestem obserwowana przez funkcjonariuszy KGB. Ale najgorsza była presja psychologiczna, nie wiedziałam, co się dzieje z mojš rodzinš. Podczas przesłuchania oszukiwano mnie i mówiono, że moja matka umiera.

Jak udało się pani stamtšd uciec?

Pod naciskiem Zachodu uwolniono mnie i wysłano z Mińska do Kobrynia, bo stamtšd pochodzę. Zakazano opuszczania miasta. Dzięki moim zachodnim kolegom udało mi się jednak uciec do Rosji. Tam zwróciłam się do przedstawicielstwa ONZ i zostałam uznana za więŸnia politycznego. Ambasada Holandii wydała mi tymczasowe dokumenty, gdyż białoruskie zostały w KGB. Ale na podstawie tych dokumentów nie mogłam opuœcić Rosji. Pomogła mi znana obrończyni praw człowieka Swietłana Gannuszkina. Była na spotkaniu z ówczesnym prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem. Tam porozmawiała z jego doradcš Władisławem Surkowem. Dzięki temu wypuszczono mnie z Rosji. Najpierw wyjechałam do Holandii, póŸniej do Wilna, a w 2012 na zaproszenie ówczesnego szefa polskiej dyplomacji Sikorskiego wyjechaliœmy do Warszawy.

Czyli droga powrotna na Białoruœ jest zamknięta?

Toczšca się wobec mnie sprawa karna została zawieszona, ale jest nadal aktualna. Gdybym wróciła, groziłoby mi do 15 lat więzienia.

Władze w Mińsku mówiš, że jest wolnoœć słowa na Białorusi. Działajš tam legalnie takie niezależne gazety, jak „Nasza Niwa" czy „Narodnaja Wola".

Na Białorusi nie ma wolnych mediów. Ich działalnoœć kontroluje KGB. Jest bardzo wiele zakazanych tematów, których nie wolno im poruszać. Nie zarzucam nic swoim kolegom, ale stosujš autocenzurę, ponieważ zmuszajš ich do tego warunki, w których działajš. Cišgle sš szantażowani, w każdej chwili mogš zostać aresztowani.

Ale częœć opozycji mówi, że sytuacja się zmienia. Turyœci z Zachodu mogš już odwiedzać Białoruœ bez wiz, a do parlamentu po raz pierwszy wpuszczono dwóch przedstawicieli opozycji.

Białoruscy obrońcy praw człowieka odnotowujš, że sytuacja się pogarsza. Prawa człowieka sš cišgle łamane, a aktywiœci opozycji nadal trafiajš do aresztów. To prawda, że sš ludzie w œrodowiskach niezależnych, którzy tak długo żyli w dyktaturze, że zaczęli jš akceptować. To syndrom sztokholmski.

Mińsk ostatnio odwiedza wielu europejskich polityków, w tym polskich. Czy Zachód pogodził się z reżimem na Białorusi?

Gdy Rosja dokonała agresji na Ukrainie, Białoruœ stała się miejscem do rozmów pomiędzy Moskwš a Kijowem. Europa postanowiła przymknšć oko na pewne rzeczy, by je zachować. Cieszymy się, że Polska, poprawiajšc relacje z Łukaszenkš, nie zaprzestała wspierania niezależnych mediów. Ze wszystkich krajów Unii tylko Polska i Litwa wspierajš białoruskie œrodowiska demokratyczne.

Ministerstwo Informacji Białorusi sugeruje, że portal Charter97.org może zostać odblokowany, jeżeli „dostosuje się do obowišzujšcego prawa". Czy kompromis z władzami jest możliwy?

Jesteœmy gotowi rozmawiać i naprawiać błędy, ale pod warunkiem, że pretensje wobec nas będš prawnie uzasadnione. Tymczasem Mińsk chce bezwarunkowej kapitulacji. A tego nie będzie.

—rozmawiał Rusłan Szoszyn