Opozycja nie pierwszy raz pomyliła guziki

Odrzucenie projektu „Ratujmy kobiety" to zwieńczenie wpadek w głosowaniach PO i Nowoczesnej.

14 grudnia Sejm przyjšł ustawę, majšcš ułatwić walkę z afrykańskim pomorem œwiń (ASF). Dwa tygodnie póŸniej podpisał jš prezydent Andrzej Duda i dopiero wtedy larum podniosły organizacje ekologiczne. Zauważyły, że do projektu ktoœ dopisał zmiany w prawie łowieckim. Wprowadzajš one możliwoœć odstrzałów w parkach narodowych oraz grzywny za „umyœlne utrudnianie" polowań. Ekolodzy skrytykowali też opozycję, która projekt ten poparła jednogłoœnie.

Niespełna miesišc póŸniej 39 posłów PO i Nowoczesnej nie wzięło udziału w głosowaniu nad projektem „Ratujmy kobiety", który trafił do kosza. W efekcie troje posłów wyrzucono z PO, a troje z Nowoczesnej zawiesiło członkostwo. Komentatorzy mówiš o gigantycznej wpadce opozycji, jednak jest ona tylko jednš z wielu. Opozycja już kilkakrotnie sprawiała wrażenie, że nie wie, nad jakim projektem głosuje. Tak jak w przypadku ustawy o ASF.

Jak to możliwe, że PO przeoczyła zmiany dotyczšce polowań? Rzecznik partii Jan Grabiec przekonuje, że posłowie wiedzieli, nad czym głosujš. – Od dwóch lat apelowaliœmy do rzšdu, by walczył z ASF, a w tym czasie z trzech ognisk choroby zrobiło się ponad sto, co grozi koniecznoœciš masowego wybijania zwierzšt. Znaliœmy tę ustawę i zagłosowaliœmy nad niš, bo w 99 proc. dotyczyła sprawy krytycznie ważnej – mówi.

Dodaje, że ustawa była procedowana w trybie nadzwyczajnym, co w praktyce uniemożliwiało zgłaszanie poprawek. Problem w tym, że niektórzy posłowie PO nie wiedzieli, że projekt zmieniał też prawo łowieckie. W rozmowie z „Rzeczpospolitš" przyznaje to Paweł Suski, szef Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierzšt.

A to niejedyne podobne przeoczenie. Przed tygodniem pisaliœmy, że w prezydenckiej ustawie o Sšdzie Najwyższym, którš 8 grudnia przyjšł Sejm, znalazły się przepisy w praktyce uniemożliwiajšce posiadanie przez wszystkich sędziów w Polsce akcji i udziałów. Opozycja co prawda była przeciw ustawie, ale sędziowie majš do niej żal, że nie zareagowała, gdy kontrowersyjne przepisy dopisano w Sejmie.

Innym przykładem może być ustawa dekomunizacyjna. Daje ona ogromne możliwoœci wojewodom zwišzanym z PiS nadawania ulicom i placom imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Opozycja protestuje, jednak projekt poparła niemal jednogłoœnie, bo od głosu wstrzymała się tylko jedna posłanka PO.

Mimo to Jan Grabiec znów mówi, że Platforma wiedziała, nad czym głosuje. – Wojewodowie nadużywajš kompetencji, nadajšc nazwy bez konsultacji społecznych – uważa.

Inaczej sprawę ocenia Paweł Suski z PO, którego zdaniem wpadki rzeczywiœcie się zdarzajš, a wynikajš z błyskawicznej legislacji stosowanej przez PiS. – Regulamin jest notorycznie łamany, a zdezorientowania nie ukrywajš nawet sejmowi legislatorzy – mówi.

– Ustawy o objętoœci kilkudziesięciu stron dostajemy do ręki często w pierwszym dniu posiedzenia. To szczególnie trudne dla małego klubu, który ma często jednego posła w komisji, prowadzšcego pięć ustaw naraz – mówi Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej.

Jej klub najpierw poparł we wrzeœniu 2017 roku uchwałę o Narodowych Siłach Zbrojnych, a póŸniej skrytykował własnego posła, który wystšpił w Sejmie w opasce NSZ. Hennig-Kloska mówi, że uchwała pojawiła się w ostatniej chwili.

– Opozycji przydałoby się więcej merytoryki, a mniej mocnych słów – komentuje poseł PiS Edward Siarka.

Problem w tym, że jego partii też zdarzajš się wpadki. W czerwcu 2017 roku PiS przerwał trzecie czytanie projektu o ochronie zwierzšt, gdy Paweł Suski z mównicy zaapelował o to do Jarosława Kaczyńskiego. Zwrócił uwagę, na niefortunny przepis przewidujšcy, że maltretowane zwierzę wróci do oprawcy.

Z publicznych wypowiedzi Kaczyńskiego wynika, że nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji, jakie przyniesie ustawa o wycince drzew. Prezes PiS doprowadził też do uchylenia rozporzšdzenia, które pozwalało na polowania na łosie. – Poœpieszna legislacja powoduje też wpadki PiS. Jednak majš one o wiele większe konsekwencje – mówi Paweł Suski.