Bruksela odbija Rosji Bałkany

Za siedem lat do Unii majš być przyjęte Serbia i Czarnogóra. To konieczne, by zablokować tu wpływy Kremla.

Nowy plan Komisji Europejskiej zostanie przedstawiony dopiero 7 lub 14 lutego, jednak do dokumentu dotarły media, w tym portal EU Observer. Zapisano w nim, że „przy wystarczajšcej woli politycznej, wprowadzeniu w życie prawdziwych reform oraz trwałym rozwišzaniu sporów z sšsiadami, Czarnogóra i Serbia będš gotowe do członkostwa przed 2025 r. W tym samym momencie negocjacje akcesyjne powinny być zaawansowane z Albaniš, Boœniš i Hercegowinš, Macedoniš oraz Kosowem".

Ostatnim krajem, który został przyjęty do Unii, była Chorwacja – członkostwo uzyskała pięć lat temu. Jeszcze w 2014 r., gdy kampania wyborcza przed brexitem nabierała kształtów, szef KE Jean-Claude Juncker zapowiedział, że „w przewidywalnej przyszłoœci" do UE nie zostanie przyjęty żaden nowy kraj, bo chciał uœmierzyć obawy Brytyjczyków. Mówił też o „zmęczeniu poszerzeniem", co miało być aluzjš do „kłopotów", jakie sprawiajš nowi członkowie Wspólnoty.

Teraz jednak Bruksela zdecydowała się na radykalnš zmianę strategii w obawie przed narastajšcym ryzykiem nowej wojny na Bałkanach oraz coraz poważniejszymi wpływami w regionie Moskwy. – Uważam, że to nie sš tylko hasła. Do 2025 r. Unia rzeczywiœcie przyjmie przynajmniej jedno, a może i dwa państwa – mówi „Rz" Antun Dujmović, znawca Bałkanów w instytucie IRMO w Zagrzebiu.

Najbardziej w tym procesie zaawansowana jest malutka Czarnogóra, która latem ub.r. została przyjęta do NATO i już prowadzi negocjacje członkowskie z Brukselš. Około 5 proc. mieszkańców republiki to jednak Rosjanie, zaœ Moskwę i Podgoricę łšczš bliskie więzi oparte na wspólnej religii i doœwiadczeniach historycznych (pomoc Moskwy w wyzwoleniu z niewoli tureckiej). Rodzi się więc pytanie, czy Czarnogóra nie stanie się dla Kremla wygodnym narzędziem wpływania na politykę Unii, gdy stanie się już członkiem Wspólnoty.

Podobne ryzyko istnieje też w przypadku Serbii: według najnowszych sondaży 67,2 proc. mieszkańców kraju chce bliższych zwišzków z Rosjš, a tylko 50,9 proc. przystšpienia do Unii. To m.in. efekt wzmożonej aktywnoœci rosyjskich mediów: Sputnik stał się głównym Ÿródłem informacji dla serbskich dziennikarzy. Organizacje praw człowieka ostrzegajš, że prezydent Aleksandar Vučić, były minister informacji u Slobodana Miloszevicia, jest tylko farbowanym demokratš, który tak naprawdę dšży do ograniczenia swobód obywatelskich. Ale najpoważniejszym problem przed uzyskaniem członkostwa jest uznanie przez Belgrad niezależnoœci Kosowa – kraju, który do 2025 r. też będzie zapewne negocjował członkostwo we Wspólnocie, ale który jak dotšd nie nawišzał stosunków dyplomatycznych z pięcioma obecnymi członkami UE.

– W serbskim rzšdzie mówi się o formule, którš zastosowały Niemcy Zachodnie wobec ówczesnej NRD – faktyczne, ale nie formalne uznanie Kosowa – tłumaczy Dujmović.

Od rozpadu Jugosławii integrację Macedonii z Zachodem blokował spór o nazwę kraju: Grecja uważała, że ma wyłšczne prawo do okreœlenia krainy, z której wywodził się Aleksander Wielki. Jednak na poczštku roku nowy, prozachodni macedoński premier Zoran Zaew rozmawiał w tej sprawie ze swoim greckim odpowiednikiem Aleksisem Ciprasem i zapowiedział, że przed latem sprawa zostanie rozwišzania.

– Kompromisowa nazwa to Nowa Macedonia – zdradza Dujmović.

Pozostaje jednak problem z mniejszoœciš albańskš, która stanowi 1/3 mieszkańców kraju. Zaew zbudował koalicję rzšdowš, w której skład obok macedońskiej socjaldemokracji wchodzš partie albańskie. Ale to delikatna równowaga – takiemu układowi długo sprzeciwiał się prezydent Gorge Iwanow. Kreml mocno zaangażował się też w podsycanie strachu przed rzekomymi planami Tirany budowy „wielkiej Albanii", w skład której wchodziłyby częœci Macedonii, ale także Czarnogóry, Serbii, a nawet Grecji. To potencjalne zarzewie konfliktu, który znów mógłby odłożyć poszerzenie Unii o Bałkany Zachodnie.

Sama Albania uzyskała status kraju kandydackiego Unii w 2014 r. W czasie niedawnej wizyty w Brukseli premier Edi Rama apelował o rozpoczęcie negocjacji członkowskich. Na razie na przeszkodzie stoi jednak niezwykłej skali korupcja i handel narkotykami w tym kraju.

Statusu kraju kandydackiego do tej pory nie uzyskała natomiast Boœnia i Hercegowina. To przede wszystkim pochodna dysfunkcyjnej struktury państwa: wchodzšce w jego skład Republika Serbska oraz Federacja Boœni i Hercegowiny nie tylko z wielkim trudem sš w stanie uzgodnić jakiekolwiek decyzje, ale ten pierwszy region najchętniej przyłšczyłby się do Serbii.

„Unia nie może i nie będzie importować dwustronnych sporów. Dlatego kraje Bałkanów Zachodnich muszš pilnie rozwišzać takie spory" – napisano w dokumencie, który KE ma przyjšć w lutym.

Dotyczy to także rozdartego między Albaniš a Serbiš Kosowa, którego premier Ramush Haradinaj dodatkowo nie zgadza się na powołanie przez UE trybunału w Hadze ds. osšdzenia zbrodniarzy wojny w Kosowie.

Przewodzšca obecnie Unii Bułgaria chce w maju zorganizować pierwszš od lat konferencję przywódców krajów Bałkanów Zachodnich. Jednak Juncker ostrzega, że cišgnšcy się spór o wytyczenie granicy morskiej między należšcš już do Unii Słoweniš i Chorwacjš powoduje, że wiele państw Wspólnoty obawia się przyjęcia do Unii kolejnych krajów regionu.

Problemem pozostaje także poziom rozwoju gospodarczego. Czarnogóra, najbogatszy kraj (16,5 tys. USD na mieszkańca przy uwzględnieniu siły nabywczej waluty narodowej), pozostaje wyraŸnie uboższa od najbiedniejszego kraju obecnej Unii – Bułgarii (20 tys. USD). Zaœ Boœniacy i Albańczycy żyjš na poziomie Tunezyjczyków, dwa razy niższym niż Bułgarzy.

W opublikowanym na poczštku tego tygodnia raporcie brytyjska Izba Lordów, podobnie jak Bruksela, ostrzega przed narastajšcymi w Bałkanach Zachodnich wpływami Rosji, ale także radykałów islamskich. Zdaniem autorów dokumentu niektórym krajom regionu grozi wręcz powrót do autorytarnych metod rzšdzenia. Dlatego, mimo kłopotów z brexitem, Brytyjczycy chcš zorganizować tego lata w Londynie własnš konferencję w sprawie stabilizacji Bałkanów Zachodnich.

– Unia staje przed trudnym dylematem. Albo pozostawi te kraje na zewnštrz i pozwoli, aby przekształciły się w miękkie podbrzusze Europy, coraz bardziej niestabilny region podatny na wpływy wrogów Zachodu, albo przyjmie je do siebie, a wraz z nimi kolejne poważne problemy, których przecież i bez tego dziœ Unii nie brakuje – uważa Antun Dujmović.