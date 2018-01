Rosyjskie media o Macierewiczu: rusofob zdymisjonowany

Rosyjskie media zareagowały na rekonstrukcję polskiego rzšdu. Szczególnš uwagę zwróciły na dymisję szefa MON.

O dymisji ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza poinformowały prawie wszystkie najważniejsze rosyjskie media. Nie zauważyły jednak większoœci pozostałych zmian w polskim rzšdzie.

"Polski minister-rusofob Macierewicz został zdymisjonowany" - pisze rosyjski Rusvesna.su. Tymczasem rosyjska agencja rzšdowa Ria Nowosti pisze o "antyrosyjskim stanowisku" Antoniego Macierewicza. "Mówił o tym, że aktywnoœć Korei Północnej jest zwišzana z agresywnš działalnoœciš Moskwy. Uważał, że manewry "Zapad-2017" sš poczštkiem wojny z Polskš i cišgle mówił o rosyjskim zagrożeniu dla całej Europy. Utrzymywał również, że to Rosja ponosi odpowiedzialnoœć za katastrofę prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem" - podaje Ria Nowosti

Finansowana przez rosyjski resort obrony telewizja Zwiezda podaje, że "Macierewicz jest znany ze swoich antyrosyjskich wypowiedzi". "Mówił, że Polska jest w stanie pokonać rosyjskš armię siłami jednego batalionu" - pisze tvzvezda.ru, nie powołujšc się jednak na żadne Ÿródło.

Dymisję szefów MON i MSZ komentujš również w rosyjskim senacie. - Macierewicz i Waszczykowski nie wnieœli nic konstruktywnego w europejskš politykę. To były persony, które aktywnie wykorzystywały swoje stanowiska, by szerzyć rusofobię, która i tak rozprzestrzeniła się w Europie - mówi szef zagranicznej komisji Rady Federacji Rosji Konstantin Kosaczew, cytowany przez agencję RBC. - Macierewicz i Waszczykowski zostanš zapamiętani dzięki swoim odrażajšcym wypowiedziom. Mieliœmy wrażenie, że oni próbujš zwrócić uwagę na Polskę jako na kraj przyfrontowy, który jako pierwszy ma przyjmować na siebie ciosy ze Wschodu - twierdzi.

Dymisje w resortach spraw zagranicznych i obrony narodowej skomentował inny przedstawiciel Rady Federacji Aleksiej Puszkow, były szef komisji zagranicznej rosyjskiej Dumy. – Wštpię by to zmieniło stosunek Polski do Rosji, ale może delikatnie zmniejszyć skalę paranoi, która ma miejsce Warszawie. Najwyższa pora – napisał Puszkow na swoim profilu w jednej z sieci społecznoœciowych.