Polska wirtualna wersja Husseina Obamy

Trudno uwierzyć, że po latach debat na temat Polaków na Wschodzie jako zarzutu wobec polityka można użyć miejsca jego urodzenia w ZSRR. A jednak.

W ten sposób zaatakował wiceminister finansów portal Wirtualna Polska. „Kandydatka PiS na ministra finansów urodziła się w ZSRR. Nieznana przeszłoœć Teresy Czerwińskiej" – krzyczy tytuł tekstu, który wyglšda jak próba utršcenia kandydatury. Nie ma w nim nic poza kilkakrotnym suflowaniem, że miejsce urodzenia jest podejrzane. Z tego powodu Czerwińska nie powinna zostać nawet wiceministrem – sugeruje niewymieniony z nazwiska poseł z Komisji ds. Służb Specjalnych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

No, jest jeszcze jeden zarzut: Czerwińska ma na drugie imię Tatiana. O miejscu urodzenia i drugim imieniu – podkreœla autorka – informuje „tylko katalog IPN". Czyli, jak mamy rozumieć, jest to Rosjanka, zapewne zwišzana ze służbami, skoro interesuje się niš IPN.

To szokujšce. Czołowy portal w Polsce okreœla przydatnoœć ludzi do pełnienia funkcji na podstawie miejsca urodzenia, imion i wpisów w katalogach. Trochę przypomina zwolenników teorii spiskowych, którzy na podstawie drugiego imienia Baracka Obamy, Hussein, przypisywali mu, że jest Antychrystem, ukrywajšcym w niecnych celach swojš muzułmańskš wiarę.

Nie byłoby przecież niczym zdrożnym, gdyby ministrem finansów Polski została muzułmanka czy Rosjanka – będšca fachowcem z polskim paszportem. A cóż dopiero mówić o Polce, tyle że urodzonej na Łotwie w czasach, gdy kraj ten był pod kontrolš Moskwy. Tam przyszła na œwiat specjalizujšca się w finansach prof. Uniwersytetu Warszawskiego Teresa Czerwińska.

O Polakach na Wschodzie powstały tysišce tekstów. O ofiarach sowieckich represji, o wcielaniu do kołchozów. O trudnoœciach w zachowaniu polskoœci. Także o rusyfikacji i uleganiu moskiewskiej propagandzie. O tym, że za granicami powojennej Polski pozostały setki tysięcy Polaków, często wbrew woli. To wszystko chyba umknęło redakcji Wirtualnej Polski, także debaty na temat repatriacji czy Karty Polaka.

Polacy sš także na Łotwie, która od ponad 27 lat jest znowu niepodległa. Mieszkali tam i przed drugš wojnš œwiatowš, sto lat temu co dziesišty mieszkaniec Rygi był Polakiem. Teraz mniejszoœć polska to ponad 2 proc. łotewskiej ludnoœci (około 50 tys. osób).

Teresa, dziœ Czerwińska, wczeœniej Tumanowska, urodziła się w 1974 r. w Dyneburgu (z łotewska Daugavpils), gdzie społecznoœć polska jest liczna. W jednej klasie z Teresš Tumanowskš uczyła się Halina Smulko (wtedy Krumplewska), dziœ dyrektorka państwowego gimnazjum polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu.

– Wtedy nie było tu polskich szkół, była rosyjska. Polacy, w siedem osób, trzymaliœmy się razem. Razem chodziliœmy do koœcioła, za co byliœmy karani. Do Komsomołu już nawet nie zapraszali, bo nie było – mówi „Rzeczpospolitej" Halina Smulko. – Teresa spędziła tu dzieciństwo, wyjechała na studia do Polski, ja studiowałam na Łotwie. Mam same pozytywne wspomnienia – dodaje.

Gdy w latach 90. dużo przebywałem wœród Polaków na Wschodzie, często się skarżyli, że po upadku ZSRR ukochana Polska Ÿle ich potraktowała – sš w niej zwani Ruskimi. Teraz czołowy portal poszedł jeszcze dalej, dla niego Polacy zza wschodniej granicy sš z założenia podejrzani. A może wszyscy urodzeni poza Polskš?