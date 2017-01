Prezydent może pogrzebać reformę edukacji

Piotr Zaremba pisze na portalu „wPolityce.pl", że „możliwość weta wobec ustawy edukacyjnej wywołała gorączkowe, nadal ciągnące się narady w otoczeniu Kaczyńskiego. Wielu polityków PiS namawia go do nienaciskania prezydenta, aby zmienił zdanie".

Zdaniem publicysty prezydent miał przed nowym rokiem poinformować prezesa Jarosława Kaczyńskiego o swoich rozważaniach dotyczących odesłania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o zgromadzeniach i weta dla reformy edukacji. „Prezes PiS zareagował niezadowoleniem" – pisze Zaremba.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział, że kierownictwo partii nie planuje odłożenia reformy edukacji.

Nie jest przypadkiem, że spotkanie z minister Anną Zalewską, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, po uchwaleniu ustawy, było jednym z bardzo nielicznych politycznych wydarzeń, w którym wzięła udział Agata Kornhauser-Duda. Z zawodu nauczycielka germanistka, pracowała w jednym z najlepszych krakowskich liceów. Entuzjazmu wobec pomysłów minister starannie nie okazywała...

PiS musi teraz zdecydować, czy się z wizją weta pogodzić i nie naciskać na prezydenta, czy ryzykować nieposłuszeństwo głowy państwa wobec zaleceń prezesa PiS. Głosów do obalenia weta przecież nie wystarczy...

Taka decyzja byłaby spektakularną klęską minister Anny Zalewskiej, która dwoi się i troi, by reformę przeforsować. Pogodziła się nawet ze zmianami w podstawach programowych, takich jak większa swoboda w wyborze lektur przez nauczycieli czy rezygnacja ze sztywnego przyporządkowania materiału do poszczególnych klas. Ale to nie wystarcza, by przegonić widmo wiosennego strajku nauczycieli organizowanego przez ZNP. Do 16 stycznia oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego mają wystąpić do pracodawców, czyli dyrektorów szkół, z żądaniami, które Zarząd Główny ZNP wystosował, podejmując decyzję o wszczęciu sporu zbiorowego. Rezultatem tej procedury ma być właśnie strajk.

Głównym postulatem nauczycieli wyrażonym w petycji do głowy państwa jest przeprowadzenie w sprawie reformy edukacji ogólnokrajowego referendum.