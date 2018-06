Witold Waszczykowski: Wstyd mi, że Polskę w UE reprezentuje Donald Tusk

- Wstyd mi, że Polskę w UE reprezentuje Donald Tusk, który nie dba o polskie interesy - powiedział dziś Witold Waszczykowski w programie Onet Opinie. Gość Andrzeja Stankiewicz powiedział także, że próba wprowadzenia oddzielnego budżetu dla strefy euro to sposób na rozwiązanie Unii.

- Klasyczna porażka na ich własne życzenie. To w ogólnie nie powinno się zdarzyć. Ten, kto rzucił pomysł bratobójczej walki, wystawienia drużyny przeciw swojemu rodakowi, powinien się wstydzić do końca życia - tak Donald Tusk skomentował słynny wynik 27:1 w głosowaniu na szefa Rady Europejskiej w sobotnim wydaniu "Gazety Wyborczej".

Słowa Tuska skomentował Witold Waszczykowski, który był wtedy szefem MSZ. Zapewnił, że nie jest mu wstyd z tego powodu. Dodał także, że wstydzi się, że w UE jest Donald Tusk - pisze Onet. - Nie jest tak, ze przechodząc do instytucji międzynarodowych ktoś staje się kosmopolitą. Tusk przestał nas informować w 2016 roku. Przyjechał w grudniu 2016 r. do Polski i chciał stanąć na czele puczu. Zadeklarował się jako przywódca opozycji, a nie jako partner rządu - powiedział Witold Waszczykowski.

- Po wydarzeniach w Sejmie i na ulicach Warszawy mając też w osobistej pamięci, co znaczą grudnie w naszej historii, apeluję do tych, którzy realnie sprawują władze w naszym kraju o respekt wobec ludzi, wobec zasad i wartości konstytucyjnych, ustalonych procedur i dobrych obyczajów - mówił Donald Tusk w grudniu 2016 roku podczas wystąpienia we Wrocławiu.

Były szef MSZ zareagował także na słowa Tuska, który w wywiadzie dla "GW" ocenił Jarosława Kaczyńskiego jako lidera obozu proputinowskiego. - Niech się zdecydują. W trakcie kampanii wyborczej oskarżano nas, że wywołamy wojnę z Rosją, a teraz oskarża się nas o prorosyjskość - stwierdził Waszczykowski w progamie Onet Opinie.

W rozmowie z Andrzejem Stankiewiczem został również poruszony temat nowelizacji ustawy o IPN. - Mieliśmy świadomość tego, jakie konsekwencje będzie miało jej wprowadzenie - powiedział były szef MSZ. Dodał, że polscy dyplomaci prowadzili dialog z diasporą żydowską, która otwarcie sprzeciwiała się tej nowelizacji.

Witold Waszczykowski powiedział także, że strona izraelska zwracała uwagę, że Polska nie wywiązuje się z międzynarodowej umowy o zwrocie mienia żydowskiego, którą zawarł poprzedni rząd.

Waszczykowski: to sposób na rozwiązanie UE

W rozmowie pojawił się temat oddzielnego budżetu dla strefy euro. Wczoraj Emmanuel Macron powiedział, że mógłby on obowiązywać już w 2021 roku. - To jest sposób na rozwiązanie UE. Myśmy ten proces częściowo powstrzymali. Z powrotem jednak dochodzi do porozumienia francusko-niemieckiego. Nie wiadomo, czy wejdzie to w życie, czy jest to jedynie deklaracja - powiedział Waszczykowski. Były szef MSZ zwrócił uwagę, że w Niemczech obecnie trwa kryzys polityczny, a szef parlamentu Wolfgang Schäuble ma inną wizję Europy niż Angela Merkel.

Waszczykowski skomentował także słowa nowej ambasador USA w Polsce. - Prowadziłem śledztwo skąd pani Mosbacher mogła się dowiedzieć takich informacji. Była briefowana przez demokratów. Administracja USA jest nadal podzielona, a przynajmniej nie w całości przejęta przez ludzi Trumpa. Wielu ludzi występuje na notatkach przygotowanych przez poprzedników - powiedział Waszczykowski.

Podczas przesłuchań w komisji spraw zagranicznych Senatu, Georgette Mosbacher została zapytana, czy wie, co się dzieje w kwestii antysemityzmu w Europie Wschodniej. Kandydatka na ambasadora w Warszawie odpowiedziała twierdząco. - Niestety został on [antysemityzm] wywołany przez prawo dotyczące Holokaustu, które Polska niedawno uchwaliła - powiedziała Georgette Mosbacher, dodając, że będzie współpracować z polskimi władzami, by tego typu zapisy nie pojawiały się w kolejnych ustawach.