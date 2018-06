Dekomunizacja na Ukrainie. Regiony zmienią nazwy

Komisja Rady Najwyższej Ukrainy ds. budownictwa, polityki regionalnej i samorządu poparła zmianę nazw dwóch obwodów na Ukrainie. To pokłosie pakietu ustaw dekomunizacyjnych, które tamtejszy parlament przyjął w kwietniu 2015 roku.

W 2016 roku, w wyniku ustaw dekomunizacyjnych na Ukrainie, zmieniono nazwy ponad 600 miejscowości. Zmieniono także nazwy miast i wsi na zaanektowanym przez Rosję w 2014 roku Krymie oraz zajmowanych przez separatystów Donbasie.

Przyjęte wtedy przepisy zakazują propagandy komunizmu i nazizmu oraz ich symboli, a także uznają za przestępczy komunistyczny system totalitarny z lat 1917-1991.

W ramach dekomunizacji w 2016 roku zmieniono m.in. nazwę milionowego miasta Dniepropetrowsk. Dotychczasowa nazwa, nadana w 2016 roku, była nawiązaniem i do rzeki Dniepr, przepływającej przez miasto, i do Grigorija Pietrowskiego, działacza bolszewickiego. Nazwę miasta zmieniono, ale obwód, czyli ukraiński odpowiednik województwa, nadal pozostawał dniepropetrowski.

Identyczna sytuacja miała miejsce w przypadku obwodu kirowohradzkiego, którego siedzibą jest miasto Kropywnycki, przemianowane w 2016 roku z Kirowogradu.

Siergiej Kirow "to był komunistyczny zbrodniarz, który wysłał na tamten świat wielu ludzi, w tym naszych rodaków" - mówił już w 2010 roku szef Naszej Ukrainy w kirowogradzkiej radzie Ołeksandr Danucy. Przedstawiciele socjalistów powstrzymywali się wtedy przed wysławianiem zalet bolszewika, przekonywali natomiast, że zmiana nazwy miasta w czasach finansowego kryzysu będzie zbyt kosztowna. A do 1934 roku Kirowograd nosił nazwę Zinowiewsk — od nazwiska innego znanego bolszewika Grigorija Zinowiewa.

Komitet poparł zmiany nazw, zaproponowane przez oba regiony. Obwód kirowohradzki będzie się teraz nazywał obwodem kropywnyckim, a dniepropetrowski - dnieprowskim.

To jednak nie koniec procesu legislacyjnego. Nazwy obwodów wpisane są do ukraińskiej konstytucji (artykuł 133), a do jej zmiany potrzebna jest większość dwóch trzecich w Radzie Najwyżej Ukrainy.