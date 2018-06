Algieria: Władze wyłączyły internet, żeby uczniowie nie ściągali

Władze Algierii zdecydowały o wyłączeniu w całym kraju internetu w czasie egzaminów kończących naukę uczniów szkół średnich. Powód? W ten sposób władze chciały utrudnić uczniom ściąganie - podaje BBC.

Internet, zarówno mobilny, jak i stacjonarny, będzie wyłączany na czas egzaminów odbywających się od 20 do 25 czerwca.

Poniżej dalsza część artykułu

To posunięcie władz to efekt wydarzeń z 2016 roku, kiedy doszło do wycieku pytań egzaminacyjnych do internetu - przed i w trakcie trwania egzaminów.

W efekcie już w 2017 roku władze poprosiły dostawców internetu w kraju o odcięcie dostępu internautów do mediów społecznościowych w czasie egzaminów. Jednak takie działania - które wymagały dobrej woli od dostawców - nie okazały się wystarczające.

Minister edukacji Nouria Benghabrit w rozmowie z dziennikiem "Annahar" zapowiedziała, że dostęp do Facebooka będzie zablokowany przez cały czas trwania egzaminów.

Minister podkreśliła, że "nie czuje się dobrze" z taką decyzją, ale - jak dodała - władze "nie będą bierne wobec możliwości wycieku (pytań egzaminacyjnych)".

Uczniowie i nauczyciele mają również zakaz wnoszenia urządzeń mobilnych z dostępem do internetu do sal, w których będą odbywały się egzaminy. Przed wejściem do takiej sali każdy będzie musiał przejść przez wykrywacz metalu.

Ponadto - jak zapowiedziała minister - w salach, w których pisany będzie egzamin - zamontowano monitoring i urządzenia zakłócające sygnał telefonów komórkowych.

W egzaminach kończących szkołę średnią w całej Algierii weźmie w tym roku udział ok. 700 tysięcy osób.