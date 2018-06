Wild o CPK: Ta inwestycja jest potrzebna. Pomoże gospodarce

- Mamy świadomość, że harmonogram, który przyjęliśmy jest ambitny, jednak okres przygotowania inwestycji zaczął się co najmniej w 2003 roku, kiedy został sporządzony pierwszy raport rządowy – mówił o rządowym planie budowania Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie gminy Baranów Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Mikołaj Wild udzielił czytelnikom „Rzeczpospolitej” wywiadu, odpowiadając na ich pytania na profilu naszego dziennika na Twitterze w ramach akcji #zapytajWilda. Tydzień temu podobnego wywiadu udzielił nam Jarosław Gowin (zapis tamtej rozmowy można przeczytać tutaj)

@SprawnePanstwo: Panie ministrze, 30 mld zł na CPK można wydać na naukę, wojsko, służbę zdrowia itp., gdzie potrzeby są i są wielkie. Czy jest Pan w 100% pewny potrzeby tej inwestycji? Czy są ekspertyzy? Ogromna odpowiedzialność, proszę o szczerą odpowiedź

Mikołaj Wild: Jestem pewien, że inwestycja jest potrzebna. Jestem pewien, że ta inwestycja pomoże naszej gospodarce tak zwiększyć dochody budżetowe, aby było możliwe efektywniejsze zaspokajanie potrzeb, o których Państwo mówicie.

Na podstawie zgromadzonych ekspertyz umiemy odpowiedzieć na pytanie czy budować CPK, natomiast na pytanie jak zrobić to najefektywniej odpowiem studium wykonywalności. przygotowane przez największe światowe firmy.

@waw_mwm: Niemcy planowali lotnisko w Berlinie 15 lat i mają opóźnienia na wszystkim. Na czym Pan opiera wiarę, że taka sama inwestycja uda nam się bez poślizgu po dwóch latach planowania?

Mamy świadomość, że harmonogram, który przyjęliśmy jest ambitny, jednak okres przygotowania inwestycji zaczął się co najmniej w 2003 roku, kiedy został sporządzony pierwszy raport rządowy.

@josviaque: Czy rozważany jest pomysł zredukowania lotniska Okęcie do roli jedynie wojskowej bazy lotnictwa transportowego, w której stacjonowałyby samoloty VIP? Wiązałoby się to z pozostawieniem jednej, skróconej drogi startowej oraz mniejszej liczby płyt postojowych.

Na dzisiaj żaden wariant rozwoju Okęcia nie jest definitywnie wykluczony, osobiście jestem przeciwny takiemu rozwiązaniu.

Analiza lokalizacyjna dla CPK była prowadzona w oparciu o założenie, zgodnie z którym docelowa liczba pasów wyniesie cztery.

@kkarpieszuk: Białystok jest największym miastem w UE bez lotniska pasażerskiego. Czas dojazdu do lotniska mamy jeden z największych w Polsce, a zamknięcie Chopina jeszcze ten czas wydłuży (CPK będzie dalej od Białegostoku). Co Pan proponuje dla mieszkańców Polski północno-wschodniej?

CPK to nie tylko oferta lotnicza. To także program kolejowy, który obejmie bezpośrednimi połączeniami 120 miast i 13 mln ludzi. Czas dojazdu z Białegostoku do CPK bezpośrednim połączeniem będzie krótszy niż obecne połączenie z Warszawą.

Docelowe czasy dojazdów są przedstawione w koncepcji CPK przyjętej 11/2017 przez rząd i dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Dojazd do Białegostoku nie przekroczy 2 godzin.

@pawelswiader: Kiedy poznamy realny koszt budowy CPK wraz z nowymi drogami i linią kolejową? Rozumiem, że także z zakupem nowych pociągów. Jak długo potrwają analizy i kiedy zacznie się budowa?

Czas potrzebny Studium wykonalności potrwa około 1,5 roku. W Studium Wykonalności znajdą się kosztorysy, niezależnie od tego jeszcze w tym roku zostanie przedstawiony program CPK, w którym omówione zostaną inwestycje wchodzące w jego skład.

@misztal_m: Kiedy zostanie powołana spółka do realizacji inwestycji kolejowych w ramach budowy CPK? Czy planowana jest dodatkowa specustawa ułatwiająca realizację inwestycji kolejowych Jakie będą źródła finansowania budowy CPK i inwestycji towarzyszących?

Budowa nowych szlaków kolejowych będzie koordynowana przez spółkę powołaną w ciągu najbliższego miesiąca. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, powołamy nowa spółką przeznaczoną do realizacji budowy. W razie potrzeby nie wykluczamy zmian ustawowych.

Inwestycje kolejowe będą współfinansowane ze środków publicznych oraz funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy. Odnoście węzła CPK decyzja nie została podjęta. Rozważamy zarówno finansowane ze środków publicznych albo w formule PF.

@misztal_m: Czy w szacunkach kosztów budowy CPK ujęto koszty wykupu gruntów pod budowę nowych linii kolejowych i dróg ekspresowych? Kiedy możemy spodziewać się dokładniejszych planów przebiegu nowych linii kolejowych, dróg ekspresowych, dróg lokalnych do CPK?

Konkretne plany, lista inwestycji, będzie sporządzona jeszcze w tym roku (Program CPK).

@WilkWojtekWAW: Planowany obszar CPK to 66 km2, zaś ostateczna lokalizacja ma zająć ok. połowę zarezerwowanego obszaru. Co z terenem, nie objętym lotniskiem - czy będzie tam także realizowany wykup gruntów przez spółkę celową? Jeżeli tak, kiedy ten proces się zacznie?

Wprowadziliśmy możliwość wykupu gruntów na obydwu wchodzących w grę lokalizacjach lotniska, aby umożliwić mieszkańcom, którzy sobie tego zażyczą szybsze uregulowanie stanu prawnego.

Tereny, które nie będą objęte obszarem lotniska mogą zostać wykorzystane do innych celów związanych z tą inwestycją . Obecnie rozważamy w jaki sposób umożliwić mieszkańcom partycypowanie w zyskach z tych nieruchomości.

@mbukows: Czy pan minister mógłby przedstawić wyliczenia wartości dodanej przedsięwzięcia w porównaniu do rozwiązań alternatywnych takich jak duoport i porty regionalne. Koszty, przychody, zyski. W EUR i jednostkach naturalnych (np. realny całkowity czas podróży pasażerów).

Duoport nie stanowi alternatywnej inwestycji, ponieważ zakłada rozproszenie ruchu lotniczego. Określenie różnicy w ekonomicznej stopie zwrotu zależy od przyjętych założeń.

Co do możliwej metody porównania dwóch modeli - więcej informacji można znaleźć w studium wykonalności dotyczącym CPL przygotowanym w 2010 roku, dostępnej w internecie.

@wnukmaciej: Jakie zabezpieczenia antykorupcyjne i antyfraudowe planujecie zastosować? Czy wzorem Berlina nie warto wdrożyć procedur Paktu Uczciwości, ale już od obecnego etapu planowania? KE promuje „Integrity Pacts” w wybranych inwestycjach z udziałem środków unijnych.

Zależy nam na maksymalnej transparentności tego procesu, dlatego jesteśmy gotowi korzystać nie tylko z tarczy antykorupcyjnej, ale także jesteśmy otwarci na inne rozwiązania w tym zakresie.

@ZwolinskiAdrian: Czy istnieją, a jeśli tak jakie są szacunki kosztów marketingu/informacji o CPK? Jakie przewagi konkurencyjne miałoby CPK wobec konkurencji w UE i lotniska w Stambule?

Dzisiaj koszty komunikacyjne są włączane do kosztów funkcjonowania spółki celowej, powołanej na podstawie ustawy. Zainteresowanie tą inwestycją wskazuje, że akcji informowania o projekcie musimy poświęcić więcej uwagi.

@AdamPuchejda: Czy przeprowadziliście państwo analizę ryzyk związanych z budową CPK, a jeśli tak, czy mogą państwo ujawnić ten dokument?

Analiza ryzyk na poziomie rządowym została przedstawiona w koncepcji CPK przyjętej w listopadzie zeszłego roku. Spółka celowa będzie państwową osobą prawną koordynująca wszystkie działania i inwestycje wchodzące w skład programu CPK. Jej działalność nie jest nastawiona na zysk. Na zysk będzie nastawiona budowa samego lotniska. Dochody z tej inwestycji przypadną inwestorom, którzy zdecydują na co chcą je przeznaczyć.

@MarekTatala: Jakie będą szacunkowe koszty dojazdu szybkim pociągiem do CPK dla zwykłych pasażerów? Jaki będzie szacunkowy koszty dojazdu taksówką? Czy realistyczna jest obietnica "darmowych przejazdów z kartą Warszawiaka" składana przez jednego z kandydatów?

Dojazd do CPK w 15 minut zapewni kolej w standardzie Pendolino. Z opłatami odpowiednimi do taryfikatora PKP. Dojazd kolejami podmiejskimi w ciągu 30 minut, można będzie zrealizować w ramach wspólnego biletu, czy Karty Warszawiaka.

Koszt dojazdu taksówką nie będzie większy, niż obecny na lotnisko w Modlinie

@MarekTatala: Dlaczego po wybudowaniu CPK nie można całkowicie zamknąć lotniska w Warszawie, dla lotów polityków, innych VIP czy wojska i całkowicie wykorzystać teren po lotnisku? Czy politycy nie mogą też latać z CPK? Czy wojsko nie może się przenieść na inne lotnisko?

Decyzję o przyszłości lotniska Chopina podejmiemy po ekspertyzach.

@DoliwaGorska: Czy CPK uwzględnia w swoich planach przewóz towarów koleją? Jeśli tak to, w jakim zakresie i na jaką skalę?

Cargo lotnicze jedynie w niewielkim stopniu może być dystrybuowane koleją. Rozważamy wprowadzenie szybkich przesyłek kurierskich transportowanych przez pociągi pasażerskie. Wyzwaniem dla ruchu kolejowego jest separacja ruchu pasażerskiego i towarowego.