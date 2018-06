Premier Indii poprowadził zajęcia jogi

Premier Indii Narendra Modi poprowadził zajęcia jogi dla ok. 50 tysięcy osób. W ten sposób w Indiach uczczono obchodzony 21 czerwca po raz czwarty Międzynarodowy Dzień Jogi.

67-letni premier, gorący orędownik ustanowienia Dnia Jogi, poprowadził zajęcia w mieście Dehradun, w stanie Uttarakhand. Stan Uttarkhand, w którym znajduje się miasto Rishikesh, od lat jest miejscem licznie odwiedzanym przez turystów zainteresowanych jogą. Dla wyznawców hinduizmu jest to święte miejsce, uznawane za "siedzibę bogów".

Poniżej dalsza część artykułu

Z wizyty premiera w Dehradun ucieszyła się szef stanowego rządu, Trivendra Rawat, który wyraził nadzieję, że umocni ona status stanu jako głównego celu podróży miłośników jogi z całego świata.

W zajęciach jogi w Indiach brali udział też inni członkowie administracji. A tzw. ministerstwo AYUSH (resort jogi i ajurwedy) uruchomiło aplikację na telefony komórkowe "Yoga Locator", pozwalającą znaleźć miejsca, w których odbywają się ćwiczenia jogi.



Joga to jeden z sześciu ortodoksyjnych systemów filozofii indyjskiej, zajmujący się wszelkimi związkami pomiędzy ciałem i umysłem. Poprzez odpowiedni trening ciała (w tym ascezę), dyscyplinę duchową (medytację) i przestrzeganie zasad etycznych joga deklaruje możliwość rozpoznania przez praktykującego natury rzeczywistości. W ujęciu religijnym prowadzić ma to do przezwyciężenia prawa karmana i wyzwolenia z kręgu wcieleń (sansara). Techniki jogiczne poza hinduizmem zostały zaadoptowane przez niektóre religie dharmiczne, takie jak na przykład buddyzm i dźinizm.

W celu zniesienia uciążliwości związanych z intensywną praktyką (np. długotrwała medytacja) znacznie rozwinęła się jedna z jej gałęzi zwana hathajogą, w świecie zachodnim utożsamiana z zestawem ćwiczeń fizycznych i umysłowych, uprawianych głównie dla zdrowia.