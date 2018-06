Sondaż: Czy prezydent Andrzej Duda łamie konstytucję

Czy prezydent Andrzej Duda łamie konstytucję? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

„Prezydent znacznie mniej łamie konstytucję niż opozycja łamała” - oceniła doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy Zofia Romaszewska.

Największa grupa badanych (40 proc.) uważa, że prezydent Andrzej Duda łamie konstytucję. Przeciwnego zdania jest prawie co trzeci ankietowany, a zdania w tej kwestii nie ma 30 proc. respondentów.

- Częściej za tym, że Prezydent RP łamie Konstytucję są mężczyźni (46 proc.) oraz badani o wykształceniu wyższym (44 proc.). Tego zdania są też najczęściej respondenci z dochodami netto od 2001 do 3000 zł (51 proc.) oraz badani z największych miast (49 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, która oskarżają Andrzeja Dudę o łamanie konstytucji – z 25 proc. wśród osób do 24 lat do 50 proc. wśród badanych powyżej 50. roku życia - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Według prawnika, prof. Marcina Matczaka z Uniwersytetu Warszawskiego, wyniki badania pokazują rosnącą świadomość konstytucyjną polskiego społeczeństwa. - To informacja dobra, choć smutne jest to, w jakich okolicznościach wszyscy ten przyspieszony kurs konstytucjonalizmu przechodzimy – kwituje prof. Matczak w rozmowie z serwisem rp.pl.

