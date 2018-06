RZECZoPOLITYCE Marek Jurek: To nie referendum konstytucyjne, tylko quiz

Liczyłem na to, że prezydent wypracuje projekt przynajmniej kilku poprawek konstytucyjnych i podda je referendum, że to rzeczywiście będzie nowa jakość - mówił Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczpospolitej, eurodeputowany.

Po co prezydentowi, po co Polakom referendum konstytucyjne?

Gdyby prezydent przedstawił całościowy projekt konstytucji, referendum miałoby sens. Te 15 potwierdza moją obawę, że będziemy mieli do czynienia z czymś w rodzaju quizu.



Quiz - to brzmi niepoważnie. To ma być referendum konstytucyjne, a nie quiz.



Jest 15 oderwanych od siebie spraw... Przed wojną nawet najbardziej zagorzali frankofile, na przykład pan profesor Stanisław Stroński, nikt nie wpadłby na pomysł, żeby wpisać do konstytucji sojusz z Francją czy państwami Małej Ententy.



Bo to się może zawsze zmienić.



Zmienić to można w piłce nożnej. W boksie jest kilka federacji... Ja się specjalnie boksem nie interesuję, ale wiem, że jest kilka federacji i kilku mistrzów świata jednocześnie. Albo niech pan sobie wyobrazi, że Rosja albo Chiny zakładają swoją federację olimpijską, albo swoją światową federację piłki nożnej. Więc może do konstytucji jeszcze FIFA wpiszmy - że Polska należy do FIFA, żeby nikt nas stamtąd nie ruszył.



Niepoważne są te pytania?



Są poważne i niepoważne. Na przykład pytanie o to, czy jesteś za wpisaniem do wstępu konstytucji związków Polski z cywilizacją chrześcijańską, to pytanie nie tyle o to, czy coś zrobić, ale czy coś usunąć, dlatego że to generalnie w konstytucji jest. Można by znaleźć nowe sformułowanie, ale to akurat jest, więc tego pytania zupełnie nie rozumiem. Żałuję, że mimo gotowości Prawicy Rzeczpospolitej, Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego nie byliśmy konsultowani w sprawie tego referendum...



Przepraszam, ale tu na pańskim miejscu siedzieli przedstawiciele prezydenta i mówili niejednokrotnie, że wszystkie ważne środowiska były konsultowane, przepytywane, były rozmowy.



Proponowaliśmy rozmowę, chociaż jedno spotkanie, ale nie byliśmy konsultowani. To jest w ogóle dziwna formuła, zobaczymy, co z tego będzie. Obserwuję to, bo liczyłem na co innego - na to, że prezydent wypracuje projekt przynajmniej kilku poprawek konstytucyjnych i podda je referendum, ale że to rzeczywiście będzie nowa jakość. Natomiast tutaj, jak w przypadku związków Polski z cywilizacją chrześcijańską mamy raczej pytanie, czy pozostawić w konstytucji to, co w niej dobrego już jest.

