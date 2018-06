Jutro odbędzie się spotkanie Konwentu Seniorów Sejmu oraz spotkanie prezydium - dowiaduje się rp.pl. Informacja o tym została przed chwilą rozesłana do przedstawicieli klubów w Sejmie.

Jak podkreślają nasi rozmówcy, to nietypowa sytuacja, by konwent odbywał się w sobotę. To może oznaczać, że w przyszłym tygodniu odbędzie się nieplanowane wcześniej posiedzenie Sejmu.

Na środę PiS planuje dodatkowe posiedzenie Sejmu.

Jutro w tej sprawie Konwent Seniorów.

To pewnie efekt nocnych narad na Nowogrodzkiej tak jak i plany zmiany ordynacji do PE.

Drogi PiSie muszę Was zmartwić. Wszyscy do Brukseli nie uciekniecie ?? — Sławek Neumann (@SlawekNeumann) 22 czerwca 2018