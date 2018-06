Japonia: Wyjdzie za biznesmena, przestanie być księżniczką

Rekishi-JAPAN [Public domain], from Wikimedia Commons

Japońska księżniczka Ayako, najmłodsza córka kuzyna cesarza Akihito, księcia Takamodo i księżniczki Hisako, w październiku wyjedzie za mąż za wywodzącego się z gminu biznesmena i straci status członka rodziny cesarskiej - poinformowała Agencja Domu Cesarskiego (Imperial Household Agency).

Wybrankiem Ayako jest 32-letni Kei Moriya, którego księżniczka poznała w grudniu 2017 roku. Przyszłego męża przedstawiła córce jej matka, księżniczka Hisako. Jak pisze Kyodo matka chciała, aby córka poznała Moriyę, w związku z jego zaangażowaniem w działalności charytatywną.

Czytaj więcej:

1 maja 2019 roku w Japonii rozpocznie się nowa era

Poniżej dalsza część artykułu

Do oficjalnych zaręczyn pary dojdzie 12 sierpnia. Ślub księżniczki ma odbyć się 29 października.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami księżniczka straci swój status członka rodziny cesarskiej, po tym jak jej mężem zostanie mężczyzna z gminu.

W ubiegłym roku Pałac Cesarski poinformował, że księżniczka Mako, najstarsza wnuczka cesarza Akihito wyjdzie za mąż za Keia Komuro, również pochodzącego z gminu. Na razie jednak do ślubu, który również pozbawiłby Mako tytułu księżniczki, nie doszło.

Po tym jak księżniczki Mako i Ayako wyjdą za mąż za swoich wybranków liczba członków rodziny cesarskiej zmniejszy się do 17, a liczba kobiet w rodzinie cesarskiej - do 12.

W kwietniu 2017 roku rząd Japonii ostrzegał przed malejącą liczbą męskich dziedziców w cesarskiej rodzinie. Zgodnie z obowiązującym prawem cesarzem Japonii może być tylko mężczyzna.

Obecnie jedynym niezamężnym mężczyzną w rodzinie cesarskiej jest 11-letnik książę Hisahito.

W przyszłym roku, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, dojdzie prawdopodobnie do abdykacji obecnego cesarza Japonii, Akihito. Cesarz ma abdykować 30 kwietnia 2019 roku. Aby cesarz mógł - jako pierwszy monarcha od dwóch wieków - zrzec się tronu, parlament musiał przyjąć specjalną ustawę, która jednak nie daje przyszłym cesarzom prawa do abdykacji (odnosi się tylko do cesarza Akihito).