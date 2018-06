Nowacka: Nie chcę, aby stolicą rządziła brunatna prawica

Jak słyszę, że wystawiam Jana Śpiewaka jako kandydata na prezydenta stolicy, to nie jest to prawdą. Nie rozmawialiśmy ze sobą. Przedwcześnie czuje się popierany - powiedziała Barbara Nowacka.

W rozmowie z Radiem ZET, liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka podkreślała, że w sprawie poparcia Śpiewaka ma poważne wątpliwości. - Przedwczesne jest dziś decydowanie, kto będzie kandydatem lewicy na prezydenta Warszawy - powiedziała. - W szczególności, jeżeli ta osoba ma wątpliwości, co zrobi w II turze – dodała.

Nowacka zaznaczyła także, że na razie doszło jedynie do porozumienia między Inicjatywą Polską, Partią Razem a ruchem, w którym jest Jan Śpiewak. - Jeżeli Jan Śpiewak jakkolwiek byłby związany ze środowiskiem Kukiza, to ani dla mnie ani dla Partii Razem nie jest i nie będzie partnerem. Nie musimy brać udziału w takiej hucpie. Nie chodzi o to, żeby ramię w ramię iść w narodowcami tylko po to, żeby było na przekór – powiedziała i podkreśliła, że nie chce, aby stolicą rządziła „jakaś brunatna prawica albo oszołomy od Kukiza”.

Barbara Nowacka powiedziała także, że najbardziej istotne dla niej jest to, aby prezydentem Warszawy nie został Patryk Jaki. - Trzeba zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby prezydentem Warszawy nie została taka osoba, jaką jest pan Patryk Jaki, osoba, która nie mówi prawdy, która wyłożyła się koszmarnie na ustawie o IPN-ie, której efekty są potężnymi konsekwencjami międzynarodowymi, która ewidentnie dostosowuje swój przekaz do mediów, która nie będzie dobrym prezydentem Warszawy, bo zwyczajnie to miasto go nie obchodzi - powiedziała w Radiu ZET. - To jest trampolina w karierze, pomysł na zawłaszczenie. Nie chcę takiego prezydenta - dodała.

Jak podkreślała Barbara Nowacka, ważne jest dla niej, aby większość w radzie miasta była większością anty-PiS-owską. - Liczy się tak naprawdę też, kto będzie miał większość w radzie miasta. Mnie zależy na tym, żeby ta większość była większością anty-PiS-owską, ponieważ to, co proponuje PiS, jest po prostu złe, jest zniszczeniem miasta - powiedziała. Bardzo wiele osób, które spotykam, mówi: "Nie jesteśmy w stanie zagłosować na radnych PO” - dodała i podkreśliła, że w jej opinii Rafał Trzaskowski jest dobrym kandydatem na prezydenta miasta. - Rafał Trzaskowski jest kandydatem dobrym, pracowitym, otwartym, sympatycznym, robi niezłą kampanię, nie rozumiem tego najazdu jego środowiska na niego samego - zaznaczyła. - Natomiast dzisiaj uważam, że ważniejsze jest, żeby wprowadzić sensownych radnych do rady miasta. W drugiej turze będziemy wybierać Jaki-Trzaskowski, tu nie mam wątpliwości, w pierwszej turze wybierzmy dobrych radnych, radnych, którzy będą toczyli spór o kształt Warszawy - podkreśliła.