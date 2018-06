Miller: Nie wezmę udziału w referendum Dudy Leszek Miller rp.pl

- Jedno z nich uważam za istotne. To znaczy za takie, które rzeczywiście wymagałoby poważnego podejścia. Jedno. To jest to pytanie, gdzie pan prezydent pyta, czy naród uważa, iż jego kompetencje dotyczące zwierzchnictwa nad armią i udziału w polityce zagranicznej powinny być zwiększone - mówił w RMF FM były premier Leszek Miller, pytany o propozycję 15 pytań referendalnych przedstawionych przez Andrzeja Dudę.