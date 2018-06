Sekretarz stanu USA: Nie znosimy sankcji wobec Korei Płn.

USA nie zniosą sankcji wobec Korei Północnej zanim kraj ten nie dokona denuklearyzacji - powiedział sekretarz stanu Mike Pompeo w czasie wizyty w Korei Południowej.

Pompeo zdementował w ten sposób informacje podawane przez północnokoreańską agencję KCNA, według której Donald Trump miał zadeklarować w czasie spotkania z Kim Dzong Unem w Singapurze, że USA zniosą sankcje nałożone na Koreę Północną w związku z rozwijaniem przez nią programu rakietowego i atomowego.

Poniżej dalsza część artykułu

Pompeo w czasie wizyty w Korei Południowej, do której doszło tuż po historycznym szczycie w Singapurze, na którym Trump jako pierwszy urzędujący prezydent USA spotkał się z przywódcą Korei Północnej, stwierdził też, że Waszyngton liczy na "duże rozbrojenie" Korei Północnej do 2020 roku.

Sekretarz stanu USA odwiedził Koreę Południową, by przedstawić jej władzom szczegóły dotyczące ustaleń poczynionych w trakcie rozmów Trumpa z Kimem.

- Wciąż mamy dużo do zrobienia z Koreą Północną - podkreślił Pompeo, który dodał jednak, że USA liczą na "duże rozbrojenie" tego kraju w ciągu dwóch i pół roku. Korea Północna dysponuje obecnie czwartą co do liczebności armią świata - w armii Kim Dzong Una służy na co dzień ponad milion żołnierzy.

Według Pompeo Pjongjang zdaje sobie sprawę, że kluczowe dla poprawy relacji USA i Korei Północnej jest zrezygnowanie przez Kim Dzong Una z programu atomowego w sposób, który pozwoli to zweryfikować.

Sam Trump po spotkaniu z Kim Dzong Unem pisał na Twitterze, że Korea Północna "nie jest już zagrożeniem nuklearnym".

Jednak w deklaracji kończącej szczyt w Singapurze nie znalazła się żadna informacja o tym kiedy i w jaki sposób Korea Północna miałaby pozbyć się swojego arsenału atomowego.

Czytaj więcej:

Szczyt w Singapurze: O czym rozmawiano? Co ustalono?