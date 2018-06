Sławomir Cenckiewicz: Biografia Macierewicza pełna błędów i manipulacji

- Można powiedzieć, że "Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana" to książka manipulacyjna. W tekście recenzyjnym nie da się pomieścić wszystkich byków, które w tej książce są - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE historyk Sławomir Cenckiewicz.

"Rzeczpospolita": Kiedy przygotuje pan biografię Antoniego Macierewicza?

Sławomir Cenckiewicz: Nigdy nie przygotuję.

Te, które są, a teraz pojawiła się nowa "Antoni Macierewicz - biografia nieautoryzowana" autorstwa Marcina Dzierżaniowskiego i Anny Gielewskiej, to są książki, również ta wcześniejsza Tomasza Piątka, o których pan mówi, że są niewiarygodne.

Nie tylko niewiarygodne, ale można powiedzieć, że są napisane w sposób skandaliczny pod względem metodologicznym. Zwłaszcza ta najnowsza, bo ma ona pretendować do miana książki poważnej, w odróżnieniu do książki Piątka, która nie trzyma się żadnych standardów. Jest to książka można powiedzieć manipulacyjna.

Co jest manipulacją w tej książce?

Przygotowuje dwa teksty o tej książce. W tekście recenzyjnym nie da się pomieścić wszystkich byków, które w tej książce są.

Jest ich aż tak wiele?

Tak. Drugi tekst to będzie taki Syllabus Errorum. Wykaz konkretnych błędów, odnoszący się do konkretnych stron, co autorzy zmanipulowali.

Każdemu autorowi zdarza się popełnić błąd. Później są erraty, przypisy, kolejne wydania. W tym przypadku pan nie mówi o błędach, a o manipulacjach.

Unikam generalnie pisania recenzji książek i nie fascynuje mnie krytyka ludzi, z którymi mógłbym w jakimś sensie konkurować. Są sytuacje, w których wydaje mi się, że powinienem zareagować. To jest jedna z takich sytuacji. Tym bardziej, że w niektórych wątkach książka dotyczy mnie. Np. opis czy sugestia, że Antoniego Macierewicza poznałem przez amerykańskiego polonijnego biznesmena Bogdana Łodygę w Chicago to jest tak absurdalna historia, że nie sposób nie reagować. To jest oparte na dziwnych rozmowach z Andrzejem Jarmakowskim, którego znam. Zamierzam go zapytać, czy rzeczywiście takie bzdury opowiadał autorom.

Był pan proszony o głos do tej książki? Były telefony, maile do pana?

Maili nie było. Jak pan wie, ja rzadko odbieram telefony, więc być może ktoś dzwonił, ale się nie dodzwonił.

Dlaczego pan nie przygotuje swojej książki? Pan zna, nie ukrywa pan relacji z Antonim Macierewiczem, które trwają przez lata. Sympatyzuje pan z Antonim Macierewiczem, czego też pan nie ukrywa, mimo że jest pan krytyczny w niektórych kwestiach.

Tak, oczywiście. Jest pewna zasada w historii. Lepiej nie pisać o kimś, z kim się współpracuje, kogo się w jakimś sensie lubi. To jest własnie taka sytuacja. To nie jest sytuacja analogiczna do napisania biografii Anny Walentynowicz. Znałem ją osobiście, lubiłem, ceniłem, ale jednak była to postać odległa, pomnikowa. Antoni Macierewicz to ktoś z kim ja co najmniej dwukrotnie w życiu, w okresie likwidacji WSI, w okresie gdy był ministrem obrony narodowej, po prostu podlegałem mu i z nim współpracowałem na co dzień.

Skupmy się na błędach w tej książce? Antoni Macierewicz donosił na swoich przyjaciół?

Te pojęcia, nawet to, którego pan teraz użył, "donosił", tam jest mowa o "sypaniu". Śródtytuły tej książki, "logika sypania". Bierze pan tę książkę, bierze pan taki śródtytuł i myśli pan "o cholera, on tam po prostu strasznie sypał". Później jest taka dwuznaczna wypowiedź Andrzeja Friszke, gdzie mówi, że "on to się tak dziwnie zachowywał, bo brał winę na siebie, bardzo dużo o swojej winie opowiadał, składał obszerne zeznania". Jednocześnie Andrzej Friszke dodaje, że wtedy to była norma, wszyscy obszerne zeznania składali.

Można to dwojako interpretować.

Można. W ogóle ta książka w ten sposób jest trochę napisana. Mógłbym inne fragmenty zacytować, np. postawienie bardzo ostrych pytań. Czy Antoni Macierewicz mógł byś agentem SB w latach 80. Nie ma na to śladu, nie ma żadnego argumentu. Nie pojawia się taki argument również w tej książce. Samo postawienie takiego pytania, a potem oddanie głosu ekspertowi, płk. SB Janowi Lesiakowi to pokazuje patologię...

... ale płk. Lesiak zajmował się inwigilacją.

Gdy mówiłem, że trzeba przesłuchać kapitana Graczyka, który zwerbował Lecha Wałęsę, to mówili "nie, SB-cy nie będą nam pisali historii"

