Petru zakłada koło poselskie. "Nie ukrywamy, to zalążek partii"

Troje by造ch pos堯w Nowoczesnej og這si這 za這瞠nie nowego ko豉 poselskiego - "Liberalno-Spo貫czni".

Prawdopodobnie za這篡my ko這 poselskie razem z Joann Schmidt i Ryszardem Petru. Da nam ono w豉sny pok鎩, komputer, pracownika i mo磧iwo d逝窺zych wypowiedzi. Chodzi o techniczn mo磧iwo pracy w Sejmie m闚i豉 jeszcze w ubieg造m tygodniu Joanna Scheuring-Wielgus, by豉 pos豉nka Nowoczesnej.

Poni瞠j dalsza cz artyku逝

Informacj o za這瞠niu ko豉 pos豉nka potwierdzi豉 dzi, wyst瘼uj鉍 na jednym briefingu prasowym z Ryszardem Petru i Joann Schmidt.

Wsp鏊nie z @JoankaSW i @Schmidt_PL zak豉damy dzi Ko這 Poselskie @LiberalnoSpol.



? Zyskujemy wi瘯sze mo磧iwoci dzia豉nia i czas w debacie parlamentarnej.



? B璠ziemy promowac i proponowa rozwi頊ania, kt鏎e wspieraj przedsi瑿iorczo i dbaj o prawdziwe spo貫czne potrzeby. pic.twitter.com/snVkFbhtwL Ryszard Petru (@RyszardPetru) 15 czerwca 2018

- Nie ukrywamy, 瞠 jest to zal嘀ek przysz貫j partii politycznej, kt鏎a b璠zie powo豉na tu po wyborach samorz鉅owych - zapowiedzia w czasie briefingu Petru.

Zgodnie z regulaminem Sejmu ko這 poselskie musi liczy co najmniej trzech cz這nk闚.

O planach Ryszarda Petru "Rzeczpospolita" pisa豉 kilka dni temu. 17 czerwca w Warszawie odb璠zie si spotkanie cz這nk闚 i ekspert闚 stowarzyszenia Plan Petru. Celem stowarzyszenia - wed逝g oficjalnych informacji ma by przygotowanie merytorycznej i programowej alternatywy dla PiS. Przed za這瞠niem stowarzyszenia Petru spotyka si w terenie ze swoimi zwolennikami, ostatnio w υdzi i Poznaniu. Wydarzenie 17 czerwca ma mie zamkni皻y charakter, ale pniej planowane s kolejne, otwarte dla wszystkich, spotkania.

Dowiedz si wi璚ej Niejasne plany Planu Petru

Jak wynika z ustale "Rzeczpospolitej", w ostatnich tygodniach cz這nkowie Nowoczesnej w r騜nych regionach Polski byli mniej lub bardziej bezporednio namawiani przez Ryszarda Petru i jego otoczenie do przy章czania si do nowego projektu politycznego. Przycz馧kiem dla jego powstania ma by w豉nie nowe ko這 poselskie.