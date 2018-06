Marek Jurek nie jest już prezesem Prawicy Rzeczypospolitej

Po jedenastu latach Marek Jurek funkcję przekazał Krzysztofowi Kawęckiemu, wiceprzewodniczącemu partii.

- Jedenaście lat to wystarczy. Prawica jest dojrzała do tego, żeby mieć nowego prezesa - powiedział Marek Jurek. Teraz planuje pracować nad tym, by związać Prawicę z szerszym gronem środowisk chrześcijańskich i konserwatywnych.

Jak poinformowano w komunikacie po obradach Rady Naczelnej Marek Jurek naszkicował wizję konsolidacji środowisk prawicy chrześcijańskiej i konserwatywnej, a także potrzebę skutecznej obrony fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej.

Rada Naczelna Prawicy Rzeczypospolitej wystosowała apel do prezydenta Andrzeja Dudy o niezwłoczne wszczęcie procedury wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej.