Andrzej Dera: Zofia Romaszewska nie do końca zrozumiała istotę pytań

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera Andrzej Dera skomentował słowa Zofii Romaszewskiej. Doradczyni prezydenta ma wątpliwości wobec pytań, które miałyby się znaleźć w referendum konsultacyjnym.

- Prezydent znacznie mniej łamie konstytucję niż opozycja łamała - jeżeli już mówimy o jej łamaniu - oceniła wczoraj doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy Zofia Romaszewska.

- Nikt przytomny nie wpisze do konstytucji np. 500+ - dodała w rozmowie z RMF FM.

Czytaj więcej: Zofia Romaszewska: Prezydent łamie konstytucję mniej niż opozycja

Wypowiedź Romaszewskiej skomentował dziś na antenie Polsat News sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.

- To jest zdanie pani Zofii, ma do tego prawo - ocenił. Dodał także, że według niego doradczyni prezydenta nie do końca zrozumiała istotę pytań.

- Sama zresztą powiedziała, że we wtorek się dowiedziała o tych pytaniach i tak je zrozumiała - mówił.

- Pytanie kierunkowe polega m.in. na tym, żeby obywatele powiedzieli tak: czy godzimy się na to, żeby można było w tak dowolny sposób, jak to robiła Platforma Obywatelska, zmieniać wiek emerytalny czy nabyte prawa - tłumaczył Dera.