Chcieli pouczyć deputowanego. Wywiesili majtki na jego biurze

Upskirting jest fotografowaniem osoby bez jej zgody. Od roku 2010 w Szkocji jest to całkowicie nielegalne. Zakaz chce wprowadzić także Wielka Brytania, której premier, Theresa May, uznała to za atak na prywatność, który wywołuje u ofiar ogromny stres.

Jak informuje „The Independent” w Izbie Gmin toczyła się w tej sprawie debata, którą rozpoczęła jedna z ofiar upskirtingu, Gina Martin.

Według parlamentarnego obyczaju, jeśli choć jeden poseł wyrazi sprzeciw, projekt nowego prawa nie może być dalej procedowany. Tak właśnie stało się podczas debaty o upskirtingu. Deputowany Christopher Chope powiedział, że czuje się w obowiązku zatrzymać zmiany, które jego zdaniem nie są dobre i zmierzają w złym kierunku.

Ze względu na to, że opinia Chope’a nie spotkała się z poparciem innych deputowanych, w Izbie Gmin usłyszeć można było okrzyki takie „wstyd”, czy „hańba”.

Rozczarowania stanowiskiem polityka nie ukrywała także sama premier Wielkie Brytanii, Theresa May.

W rozmowie z mediami Chope tłumaczył, że jest przeciwny sposobowi procedowania nowego prawa, a nie samą jego treścią.

Pozostali deputowani postanowili dosadnie pokazać swój sprzeciw wobec postawie Chope’a. W mediach społecznościowych zobaczyć można zdjęcie, na którym widać drzwi jego biura w Westminsterze, które zostało „ozdobione” częściami bielizny.

MPs teach Sir Christopher Chope an upskirting lesson. This is what his Commons office looks like this morning pic.twitter.com/39xeayyBYF