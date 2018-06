Patryk jaki nie odróżnia Dunaju od Dunajca? Mamy jego komentarz

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy zaliczył geograficzną wpadkę? - To przejęzyczenie, a nie wpadka - mówi nam Patryk Jaki.

Choć kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi oficjalnie się jeszcze nie zaczęła, kandydaci Rafał Trzaskowski (kandydat PO i Nowoczesnej) i Patryk Jaki (kandydat PiS) organizują już spotkania z mieszkańcami stolicy.

Jak informuje wprost.pl, podczas spotkania z mieszkańcami warszawskiego Targówka wiceminister sprawiedliwości zaliczył wpadkę. Zdaniem Patryka Jakiego, w Warszawie jest za mało mostów. Odnosząc się do tej kwestii powiedział, że stolica Polski powinna się ścigać z innymi miastami Europy. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości pomylił jednak rzeki. - Proszę państwa, jak to jest, że Warszawa, która powinna się ścigać z największymi metropoliami w Europie, w tej części Europy, ma mniej mostów niż Budapeszt nad Dunajcem? - powiedział. - Przecież to jest po prostu wstyd – dodał.

- Na wszystkich wcześniejszych spotkaniach mówiłem o Dunaju, na co są dowody w postaci nagrań - skomentował dla rp.pl Patryk Jaki. - Film PO z Targówka został ucięty po trzeciej sekundzie i nie widać na nim, jak natychmiast poprawiam to przejęzyczenie. Jedno przejęzyczenie na czterogodzinnym spotkaniu, to chyba jednak nie jest żadna "wpadka" - dodał.

Ostatnio polityk na swoim profilu na Twitterze opublikował mem stworzony ze zdjęcia, przedstawiającego Grzegorza Schetynę oraz Donalda Tuska, na którym politycy płaczą. Podpis nad zdjęciem brzmiał: „Nasi przegrali z Meksykiem”. Fotografia, którą przerobiono na mem, została zrobiona podczas pogrzebu Sebastiana Karpiniuka, który zginął w katastrofie smoleńskiej.