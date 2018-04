Morawiecki: Cieszę się, że Donald Tusk wraca do Polski

- Jak każdy Polak wraca do Polski, to dobrze - powiedział w RMF FM Kornel Morawiecki z koła Wolni i Solidarni o Donaldzie Tusku. Jego zdaniem były premier, obecny szef Rady Europy nie ma jednak szans na powrót do krajowej polityki.

- Cieszę się, że Donald Tusk wraca do Polski. Jak każdy Polak wraca do Polski to dobrze - mówił Morawiecki, komentujšc m.in. zaprezentowane w poniedziałek wyniki sondażu prezydenckiego "Rzeczpospolitej", w którym Andrzej Duda i Donald Tusk majš niemal identyczne poparcie.

Dowiedz się więcej ť Sondaż prezydencki: Donald Tusk coraz mocniejszy

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Ja się martwię tylko, że Donald Tusk był i jest teraz wysokim urzędnikiem europejskim, że nie spełniał kryteriów europejskich, że w Europie jak był ten tak zwany "pucz", te prawie półtora roku temu, że on poparł pewien fragment polskiej polityki, ten fragment, z którego sam się wywodzi - zastrzegł Kornel Morawiecki. - On jakby w ten sposób zaprzeczył europejskiej swojej funkcji - mówił, dodajšc, że "bardzo mu to przeszkadzało i przeszkadza mu dalej".

- Myœlę, że w ten sposób właœnie nie ma szansy (na powrót do polskiej polityki) i że jak do tego dojdzie, Polacy to zauważš - kontynuował Morawiecki.

Prezydent Duda i szef Rady Europejskiej Donald Tusk majš niemal identyczne poparcie w nowym badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej". W porównaniu z sytuacjš sprzed pół roku i analogicznym sondażem dla „Rzeczpospolitej" poparcie dla Donalda Tuska wzrosło aż o 12 pkt proc.

Tusk nie ujawnia swoich politycznych planów, chociaż w wywiadzie dla TVN 24 przyznał, że nie wybiera się na politycznš emeryturę.