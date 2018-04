USA: Jeden z liderów Republikanów odejdzie z Kongresu

Przewodniczšcy (spiker) Izby Reprezentantów Paul Ryan, czołowy republikański polityk, w rozmowie z najbliższymi współpracownikami stwierdził, że nie zamierza ubiegać się o ponowny wybór do Kongresu w tegorocznych wyborach - dowiedział się "Time". Ryan potwierdził te informacje na konferencji prasowej.

48-letni Ryan to kongresman z Wisconsin, jeden z najbardziej wpływowych polityków Partii Republikańskiej. Po raz pierwszy został wybrany do Kongresu w 1998 roku.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Mimo swojej pozycji Ryan rozważa rezygnację z ubiegania się o ponowny wybór do Kongresu w wyborach zaplanowanych na listopad 2018 roku (wybory do Izby Reprezentantów odbywajš się co dwa lata - za każdym razem wymieniana jest 1/3 składu izby niższej Kongresu).

ródło tej informacji, zbliżone do otoczenia Ryana podkreœlały, że decyzja polityka nie jest ostateczna.

Jednak sam Ryan na konferencji prasowej potwierdził doniesienia oœwiadczajšc, że w styczniu odchodzi z Kongresu "pozostawiajšc większoœć Republikańskš w dobrych rękach".

Ryan to kolejny z wpływowych Republikanów, który zamierza odejœć z Kongresu przed wyborami, które, według prognoz, stanš się sukcesem Partii Demokratycznej, która może zepchnšć Republikanów do roli parlamentarnej opozycji.

Ryan jest spikerem Izby Reprezentantów od paŸdziernika 2015 roku. Jego poprzednikiem na stanowisku spikera był John Boehner.

Ryan w 2012 roku był wskazany jako kandydat na wiceprezydenta przez ubiegajšcego się o prezydenturę Mitta Romneya.