Netanjahu porównuje współczesny Iran do III Rzeszy

W œrodę, podczas uroczystoœci rozpoczęcia obchodów œwięta Jom HaSzoa w instytucie Jad Waszem, premier Benjamin Netanjahu wygłosił przemówienie, w którym wezwał do podjęcia działań przeciwko Syrii po podejrzeniu użycia przez jej rzšd broni chemicznej.

Stany Zjednoczone zagroziły Syrii atakiem powietrznym w zwišzku z domniemanym użyciem przez niš broni chemicznej w mieœcie Duma. W ataku, według organizacji Białe Hełmy, zginęło kilkadziesišt osób a ponad pół tysišca odniosło obrażenia. Na akcję militarnš przeciwko reżimowi Baszara el-Asada nie zgadza się Rosja.

- Wydarzenia ostatnich dni uczš, że stawianie czoła złu i agresji to misja obowišzek cišżšcy na każdym pokoleniu - powiedział Netanjahu podczas uroczystoœci otwierajšcej obchody Dnia Ofiar i Bohaterów Holokaustu, nie odnoszšc się jednak bezpoœrednio do różnicy zdań pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosjš.

- Widzieliœmy syryjskie dzieci, które zostały zabite broniš chemicznš. Nasze serca zostały rozdarte tymi przerażajšcymi obrazami - stwierdził.

Netanjahu przywołał również lekcję II wojny œwiatowej i Holokaustu, aby wezwać do działania przeciwko Iranowi, krytykujšc porozumienie nuklearne podpisane przez Teheran z szeœcioma œwiatowymi mocarstwami.

- Brak chęci wœród mocarstw Zachodu, by stanšć twardo w obliczu tyrańskiego reżimu, ich brak gotowoœci do zapłacenia ceny za powstrzymanie agresji na wczesnym jej etapie, doprowadziły do tego, że ludzkoœć póŸniej płaciła o wiele większš cenę - stwierdził.

27 dnia miesišca Nisan kalendarza żydowskiego (przypadajšcego w 2018 roku na 12 kwietnia) w Izraelu obchodzone jest œwięto Pamięci Ofiar i Bohaterów Holokaustu (po hebrajsku Jom HaSzoa). Wspomnienie zostało ustanowione w 1951 roku przez izraelski Kneset.