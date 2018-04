Tadeusz Cymański: Uważacie nas za zboczeńców?

- Jestem wœciekły, bo mi się to nie podoba - tak decyzję o obniżeniu pensji parlamentarzystów komentuje Tadeusz Cymański.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że Komitet Polityczny PiS na jego wniosek ustalił, że w Sejmie zostanie złożony projekt przewidujšcy obniżenie o 20 proc. pensji poselskich i senatorskich.

Obniżenia pensji majš również dotyczyć wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków, starostów, a także dla ich zastępców. Przy okazji prezes PiS poinformował, że ministrowie przekażš swoje nagrody na cele charytatywne.

Sprawę w rozmowie z radiem Zet komentował Tadeusz Cymański. Jego zdaniem szaleństwem, a nie odwagš, byłoby zagłosowanie przeciw obniżeniu pensji poselskich.

- Jestem wœciekły, bo mi się to nie podoba, żeby było jasne. I nie tylko mnie - powiedział polityk.

- Nawet o swoje pensje potrafimy się nawzajem chlastać jedni z drugimi... I to szaleństwo doprowadziło do tego, że sprawa zaszła w taki daleki teren, że prezes uznał, że jedynym wyjœciem jest odwołanie się do starej maksymy łacińskiej: vox populi vox Dei. I ta decyzja nie budzi entuzjazmu - dodał.

Cymański dodał również, że nie wini Beaty Szydło za wypłacone nagrody. - Bronię jej bo ona jest uczciwym, dobrym człowiekiem - powiedział.

Pytany o reakcję pozostałych parlamentarzystów, odpowiedział: "A po co takie pytania, skoro wszyscy wiemy? Pan uważa nas za zboczeńców? Normalnie ludzie myœlš".