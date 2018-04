Poseł PO o głosowaniu Gryglasa ws. immunitetu Petru: Sam Brutus lepiej by tego nie wymyślił

- Jak sięgnšć dna będšc politykiem? Można wejœć do Sejmu na plecach Ryszarda Petru, zdobywajšc tysišc głosów, a potem zagłosować za bezpodstawnym wnioskiem o uchylenie byłemu szefowi immunitetu - stwierdziła Paulina Hennig-Kloska, posłanka Nowoczesnej, komentujšc zgodę na pocišgnięcie do odpowiedzialnoœci Petru, wyrażonš przez Sejm.

W czwartek Sejm w kilka minut zdecydował kolejno o uchyleniu immunitetu Kamili Gasiuk-Pihowicz i Ryszardowi Petru z Nowoczesnej, a następnie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej.

W sprawie byłego przewodniczšcego Nowoczesnej wnioskował Maciej Wšsik, zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wšsik, który zarzuca Petru pomówienie. W sierpniu 2017 roku skierował w tej sprawie prywatny akt oskarżenia.

Za odebraniem immunitetu Petru głosowali wszyscy obecni na sali posłowie Prawa i Sprawiedliwoœci oraz Kukiz'15, wniosek poparło też pięciu przedstawicieli koła Wolni i Solidarni (Kornel Morawiecki się wstrzymał) oraz czterech posłów niezrzeszonych.

Jednym z posłów klubu PiS, głosujšcych za zgodnš na możliwoœć pocišgnięcia Petru do odpowiedzialnoœci karnej, był Zbigniew Gryglas, wiceprezes partii Jarosława Gowina "Porozumienie". Do Sejmu poseł dostał się jednak z list Nowoczesnej. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu z trzeciego miejsca w Warszawie. Otrzymał 1011 głosów, ale wystarczyło to do uzyskania mandatu, dzięki dobremu wynikowi "jedynki". Ryszard Petru uzyskał bowiem prawie 130 tys. głosów, co było trzecim wynikiem w kraju (po Ewie Kopacz i Jarosławie Kaczyńskim - wszyscy z warszawskiego okręgu 19).

1011 głosów było z kolei najsłabszym wynikiem, który umożliwił wejœcie do Sejmu. Drugi najsłabszy wynik w Polsce uzyskał Jacek Wilk z list Kukiz'15, na którego jednak zagłosowało 2420 mieszkańców Warszawy.

Wyborczy wynik i "wejœcie na plecach Petru" do Sejmu wypomnieli Gryglasowi byli koledzy z opozycji po głosowaniu za uchyleniem immunitetu byłego szefa Nowoczesnej.

- Jak sięgnšć dna będšc politykiem? Można wejœć do Sejmu na plecach Ryszarda Petru, zdobywajšc 1000 głosów, a potem zagłosować za bezpodstawnym wnioskiem o uchylenie byłemu szefowi immunitetu. Oddaj mandat - napisała na Twitterze Paulina Hennig-Kloska (7306 głosów w 2015 roku, nr 1 na liœcie w Koninie).

Jak sięgnšć dna będšc politykiem? Można wejœć do Sejmu na plecach @RyszardPetru zdobywajšc 1000 głosów a potem zagłosować za bezpodstawnym wnioskiem o uchylenie byłemu szefowi immunitetu. Oddaj mandat @ZGryglas — Paulina HennigKloska (@hennigkloska) 12 kwietnia 2018

- Sam Brutus by tego lepiej nie wymyœlił - ocenił z kolei poseł Stanisław Żmijan z Platformy Obywatelskiej (7135 głosów w Chełmie).

Za uchyleniem immunitetu dla @RyszardPetru głosował poseł @ZGryglas, który po jego plecach wszedł do Sejmu. Sam Brutus lepiej by tego nie wymyœlił. — Stanisław Żmijan (@posel_zmijan) 12 kwietnia 2018

Gryglas zagłosował za uchyleniem immunitetu dla Petru, jednak przy głosowaniu ws. Kamili Gasiuk-Pihowicz wstrzymał się od głosu. - Jeœli ktoœ nie dostrzega różnicy pomiędzy tymi dwoma sprawami, to nic nie poradzę. Głosowałam merytorycznie i w zwišzku z tym odmiennie - stwierdził na Twitterze, komentujšc wpis posła Żmijana.