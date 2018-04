Kostaryka: Pisarz wygrał z piosenkarzem. Będzie prezydentem

Centrolewicowy polityk Carlos Alvarado Quesada (w przeszłoœci zajmował się m.in. pisaniem ksišżek i dziennikarstwem) wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich na Kostaryce z konserwatystš Alvarado Munozem (piosenkarzem i byłym dziennikarzem telewizyjnym).

Quesada w kampanii wyborczej obiecywał legalizację małżeństw jednopłciowych, a także troskę o to, by Kostaryka postrzegana była jako kraj tolerancyjny.

Centrolewicowy polityk zdobył ok. 61 proc. głosów (dane z 95 proc. lokali wyborczych) - co oznacza, że jego zwycięstwo było bardziej okazałe niż wskazywały na to przedwyborcze sondaże.

- Obiecuję sprawować rzšdy w interesie wszystkich, kierujšc się zasadami równoœci i wolnoœci - powiedział 38-letni prezydent-elekt zwracajšc się do swoich sympatyków w czasie wiecu już po ogłoszeniu czšstkowych wyników wyborów.

- Więcej nas łšczy niż dzieli - dodał.

Quesada odebrał już gratulacje od rywala, 43-letniego Alvarado Munoza.

38-latek będzie najmłodszym prezydentem we współczesnej historii Kostaryki. Urzšd obejmie w maju. Wiceprezydentem kraju po raz pierwszy w historii zostanie czarnoskóry polityk (Epsy Campbell).