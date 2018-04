Posłowie dostaną mniej pieniędzy na ochronę

Marszałek radykalnie zmniejszył kontrowersyjnš kwotę na ochronę biur polityków.

Dwieœcie złotych – to maksymalna kwota, jakš miesięcznie poseł będzie mógł przeznaczyć na „wydatki zwišzane z zakupem usługi ochrony lokali biur poselskich utworzonych przez posła oraz osób przebywajšcych w tych biurach”. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że 21 marca zarzšdzenie w tej sprawie wydał marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Oznacza to, że zmienił swoje zarzšdzenie podpisane dwa tygodnie wczeœniej, gdzie ustalił kwotę „nie wyższš niż dwa tysišce złotych miesięcznie”. Skšd nagła zmiana decyzji i aż dziesięciokrotne obniżenie pułapu wydatków? Spytaliœmy o to Centrum Informacyjne Sejmu, ale nie dostaliœmy odpowiedzi.

– To pokazuje, że presja ma sens. Gdyby były mocne argumenty „za”, pan marszałek nie zmieniłby zdania – uważa rzecznik PSL Jakub Stefaniak. To on nagłoœnił kwotę z pierwszego z zarzšdzeń, podkreœlajšc, że na ochronę biur może iœć rocznie nawet 11 mln zł.

Centrum Informacyjne Sejmu odpowiadało, że ostateczne koszty mogš okazać się nawet kilkanaœcie razy niższe od wyliczeń PSL, zakładajšcych, że każdy poseł wykupi usługę za maksymalnš kwotę. Dodawało, że wprowadzenie dla posłów zwrotu kosztów jest konieczne „w zwišzku z powtarzajšcymi się incydentami chuligańskimi oraz atakami na biura poselskie”.

A ich rzeczywiœcie wydaje się więcej niż kiedykolwiek wczeœniej. Przykłady? W lipcu ubiegłego roku do opolskiego biura posła PO Tomasz Kostusia wtargnšł mężczyzna, który odgrażał się, że zrobi maczetš porzšdek z PO. – Okazało się, że ten pan jest niezrównoważony psychicznie, a w tej chwili przebywa na leczeniu – mówi nam Tomasz Kostuœ.

PóŸniej atakowano głównie biura polityków PiS. W paŸdzierniku agresywny mężczyzna wszedł do biura Anny Sobeckiej w Toruniu, w Opolu namalowano hasła na kamienicy, gdzie mieœci się lokal Patryka Jakiego, a w Bydgoszczy zniszczono tablicę w biurze Kosmy Złotowskiego i Łukasza Schreibera.

W grudniu zniszczono drzwi Beaty Kempy w Sycowie, a także warszawskich posłów, w tym Andrzeja Melaka. W pierwszych dniach stycznia znów zniszczono drzwi w biurze Łukasza Schreibera i Kosmy Złotowskiego, tym razem w Nakle nad Noteciš, a w warszawskim lokalu Pawła Lisieckiego i Zdzisława Krasnodębskiego zaklejono zamki.

W połowie stycznia ponownie zaatakowano biuro polityka opozycji. Okna biura Kornelii Wróblewskiej z Nowoczesnej zostały wysmarowane fekaliami. Kilka dni póŸniej ktoœ próbował się włamać do biura Michała Jacha z PiS w Gryficach.

Zarzšdzenie marszałka wydaje się uzasadnione. Tylko czy kwota jest odpowiednia? O ile pierwszy limit wydawał się zawyżony, o tyle drugi może okazać się za niski. Z cenników udostępnianych w internecie wynika, że w firmach ochroniarskich miesięczny koszt monitoringu i podjazdów grupy patrolowej przekracza 250 zł.

Jednak wcale nie jest pewne, że posłowie będš chętnie płacić za usługi z dodatkowej puli. – Jestem już po rozmowach ze wspólnotš mieszkaniowš i planuję założenie monitoringu, jednak sfinansowanego z własnych œrodków – mówi poseł Paweł Lisiecki.

Tomasz Kostuœ też za własne pienišdze chce kupić instalacje ochronne: kamerę i system cichego informowania o zagrożeniu. Dodaje, że najlepsze dla bezpieczeństwa osób przebywajšcych w biurach nie byłyby wcale œrodki na ochronę, ale złagodzenie języka przez polityków. – Przykład idzie z góry. Skoro z mównicy mówi się o kanaliach, zdrajcach i złodziejach, to dla osób niezrównoważonych może być to iskra do wyładowania swoich frustracji – uważa.