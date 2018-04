Michaił Saakaszwili: Jesienią wrócę do Gruzji

Micheil Saakaszwili, były prezydent Gruzji, zapowiedział we wtorek, że chce wrócić do swojej ojczyzny.

W wywiadzie udzielonym telewizji Rustavi-2, która ma swojš siedzibę w Tbilisi, Saakaszwili powiedział, że planuje "wrócić do Gruzji, by poprawić sytuację społecznš w kraju, razem ze swoim zespołem".

- Rzšd Gruzji ma się w tym roku zmienić, po wyborach prezydenckich (jesieniš - przyp. red.). Przybędę do Gruzji i razem ze swoim zespołem zrealizujemy wszystkie programy, które planujemy - stwierdził były prezydent.

Micheil Saakaszwili był prezydentem Gruzji od stycznia 2004 roku do listopada 2007 roku oraz od stycznia 2008 roku do połowy listopada 2013 roku. Kraj opuœcił kilka dni przed zakończeniem drugiej kadencji. Najpierw wyjechał do USA, póŸniej był przewodniczšcym Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

5 stycznia 2018 roku Sšd Miejski w Tbilisi zaocznie skazał Saakaszwilego na trzy lata więzienia po œledztwie w sprawie zabójstwa bankiera Sandro Girgwlianiego w 2006 roku. Polityk został uznany winnym nadużycia sprawowanego urzędu. Formalnie sšd skazał go na cztery lata, ale w zwišzku z ustawš o amnestii kara została skrócona o jednš czwartš. Saakaszwili został też pozbawiony prawa do pełnienia funkcji publicznych w Gruzji przez 18 miesięcy.