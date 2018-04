Zandberg: PO jest partią klerykalną. Ujazdowski tam pasuje

- Widzę spore oburzenie nowym kandydatem PO we Wrocławiu. Nie ma się na co oburzać. Platforma po prostu jest partiš konserwatywnš i klerykalnš. Ujazdowski œwietnie tam pasuje ze swoimi poglšdami - ocenił Adrian Zandberg z partii Razem.

Lewicowy polityk komentował zapowiedŸ Grzegorza Schetyny, który we wtorek ogłosił, że będzie rekomendował wrocławskiej Platformie poparcie Kazimierza Michała Ujazdowskiego w wyborach na prezydenta tego miasta.



Negatywnie o kandydaturze Ujazdowskiego wypowiedziało się kilku innych opozycyjnych polityków. "Wrocław potrzebuje prezydenta przedsiębiorczego, nowoczesnego, tolerancyjnego. Z wizjš. Kandydatura Ujazdowskiego nie spełnia żadnego z tych kryteriów" - ocenił na Twitterze Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej. Krzysztof Mieszkowski, inny polityk tej partii, nazwał Ujazdowskiego "twardym ideologiem prawicy". "Protestował przeciwko premierze Œmierci i dziewczyny, zwolennik zakazu aborcji, w Europarlamencie głosował za leczeniem homoseksualizmu" - wyliczał na Twitterze poseł z Wrocławia. "Dla PO dobry kandydat, dla Wrocławia - nie!" - stwierdził.

- Rozczarowanie Kazimierza Ujazdowskiego faktem, że nie otrzymał propozycji stanowiska w rzšdzie PiS, nie może być dla niego przepustkš do fotela prezydenta Wrocławia - ocenił z kolei Władysław Frasyniuk w wywiadzie udzielonym "Gazecie Wyborczej". Wrocławski opozycjonista dodał, że Ujazdowski będzie komunikował się z wrocławianami "za pomocš koœcielnej ambony", a takiego prezydenta miasto nie potrzebuje.

- Nie ma się na co oburzać. Platforma po prostu jest Platformš - skomentował na swoim koncie Adrian Zandberg. - To oni broniš rzekomego "kompromisu" aborcyjnego. To oni prowadzili politykę na kolanach przed biskupami. To oni przyjęli œwięto żołnierzy wyklętych i obsypywali IPN górami złota. Chcš religii w szkołach, utrzymania konkordatu, sš przeciwni równoœci małżeńskiej dla osób homoseksualnych - wyliczał polityk Razem.

- Kazimierz Michał Ujazdowski naprawdę œwietnie pasuje do Platformy ze swoimi poglšdami. (...) PO to konserwatywna partia chadecka, która szanuje zasady państwa prawa (a przynajmniej tak twierdzi). To oryginalne i miłe na tle reszty polskiej prawicy, która ma takie zasady za nic. Ale to nie oznacza, że PO jest partiš postępu. Nie jest niš, nigdy niš nie była i nigdy nie będzie - ocenił polityk.

- Chcecie po prostu "odsunšć PiS" i nie przeszkadza wam, że nadal będzie w Polsce klerykalizm, karmienie nacjonalistów, restrykcyjna ustawa antyaborcyjna? OK, głosujcie dalej na PO. Ale pozbšdŸcie się złudzeń, że rolę lewicy odegrajš ludzie, którzy siedzš w Brukseli w jednym klubie z Viktorem Orbanem - zauważył Zandberg.