USA: Przywódcy państw bałtyckich z wizytą w Białym Domu

Litwini setnš rocznicę niepodległoœci obchodzili 2 lutego, 24 lutego podobne obchody odbyły się w Estonii. 18 listopada setnš rocznicę niepodległoœci będš œwiętować Łotysze.

Między innymi z tej okazji do Białego Domu zaproszono prezydent Litwy Dalię Grybauskaite, prezydenta Łotwy Raimondsa Vejonisa i prezydenta Estonii Kersti Kaljulaida.

Today, it was my honor to welcome Estonia President @KerstiKaljulaid, Lithuania President @Grybauskaite_LT, and Latvia President @Vejonis to the @WhiteHouse. Congratulations on your 100th anniversaries of independence! #BalticSummit: https://t.co/XAchZ3zUSe pic.twitter.com/RRftyTGEvb