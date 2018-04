Rosja oskarża Waszyngton i Londyn o otrucie Skripala

Szef rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej Siergiej Naryszkin oskarżył agencje wywiadowcze z USA i Wielkiej Brytanii o udział w otruciu rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala, który miał być formš "groteskowej prowokacji" przeciwko Rosji.

Naryszkin mówił o "groteskowej prowokacji brutalnie spreparowanej przez amerykański i brytyjski wywiad".

Szef rosyjskiego wywiadu dodał, że mimo to niektóre europejskie rzšdy "nie podšżajš œlepo za Londynem i Waszyngtonem, ale ostrożnie obserwujš sytuację".

Siergiej Skripal i jego córka Julia zostali otruci 3 marca w brytyjskim Salisbury. Brytyjczycy ustalili, że otruto ich rosyjskim œrodkiem bojowym nowiczok - i oskarżyli o udział w ataku na Skripala Rosję.

Wobec braku odpowiedzi na ultimatum przedstawione przez Londyn Moskwie (premier Theresa May domagała się wyjaœnień co do tego w jaki sposób nowiczok znalazł się na terytorium Wielkiej Brytanii), brytyjski rzšd wydalił z kraju 23 dyplomatów i zamroził relacje z Rosjš na najwyższym szczeblu.

W geœcie solidarnoœci rosyjskich dyplomatów wydaliło też kilkanaœcie krajów europejskich, a także m.in. USA i Kanada. Stany Zjednoczone wydaliły aż 60 dyplomatów i zamknęły konsulat generalny Rosji w Seattle. Polska wydaliła czterech dyplomatów. Rosja odpowiedziała na te działania proporcjonalnie wydalajšc dyplomatów z państw Zachodu i zamykajšc konsulat USA w Sankt Petersburgu.

Rosja zaprzecza jakoby miała coœ wspólnego z otruciem Skripala i domaga się przedstawienia dowodów potwierdzajšcych takie oskarżenia.

Siergiej Skripal to były rosyjski szpieg skazany w 2006 roku w Rosji na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. W 2010 roku trafił na Wyspy w ramach wymiany szpiegów.

Atak z użyciem nowiczoka w Salisbury to pierwszy przypadek użycia broni chemicznej w Europie po II wojnie œwiatowej.