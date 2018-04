Macierewicz: Weto Dudy - dramat dla wojska. Chodziło o honor

- Teraz na nowo pan Jaruzelski został postawiony na tym samym poziomie, na którym sš bohaterowie walk o niepodległoœć - powiedział Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, komentujšc zawetowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę tzw. ustawy degradacyjnej.

- Trzeba sobie jasno i otwarcie powiedzieć, że to decyzja, która bardzo głęboko zmienia sytuację w Polsce. Rozumiem reakcję kombatantów, którzy walczyli o niepodległoœć. Teraz, kiedy do Polski miała powrócić sprawiedliwoœć, kiedy wracała odpowiednia hierarchia wartoœci, przyszedł ten cios - powiedział Antoni Macierewicz w Radiu Maryja.

- Niestety, obawiam się, że może to głęboko zmienić sytuację - dodał minister. - Gdyby prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zgłosił alternatywne rozwišzania dla poszczególnych zapisów, to wtedy można byłoby to naprawić. Inaczej rzecz ma się, kiedy skierował jš do Sejmu, do ponownego uchwalenia, ale pod warunkiem, że zostanie przegłosowana większoœciš 3/5 głosów. To tak, jakby wydał to w ręce posłów PO, których stosunek do całej sprawy jest jasny - wyjaœniał były szef MON.

Macierewicz zauważył, że do uchwalenia ustawy i odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne sš głosy posłów Platformy Obywatelskiej, a - jego zdaniem - "wiara w to, że Platforma będzie działała zgodnie z polskim patriotyzmem, jest mało realistyczna". - Pan prezydent stworzył, w obecnym kształcie Sejmu, najprawdopodobniej sytuację nieodwracalnš - komentował.

Były minister nazwał prezydenckie weto "zupełnym dramatem dla wojska". - Ponieważ żołnierze odzyskiwali to, co jest dla nich najważniejsze – honor. Jest jasne, kto walczył o niepodległoœć, a kto jest zdrajcš. To wracało do wojska, a teraz znowu zostało zaburzone. Teraz na nowo pan Jaruzelski został postawiony na tym samym poziomie, na którym sš bohaterowie walk o niepodległoœć - tłumaczył Macierewicz.