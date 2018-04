Trump chce szybkiego wysłania wojska na granicę z Meksykiem

Prezydent USA Donald Trump ma wkrótce podpisać dokument nakazujšcy Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Pentagonowi współpracę z gubernatorami w celu wysłania oddziałów Gwardii Narodowej do regionów przygranicznych - zapowiedziała Kirstjen Nielsen, sekretarz Homeland Security.

Dokument pozwoli Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego "po raz pierwszy od prawie dziesięciu lat w pełni zabezpieczyć naszš granicę" - powiedziała Nielsen w czasie briefingu w Białym Domu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sekretarz dodała, że rozmawiała już z czterema gubernatorami z południowych stanów. Wyraziła nadzieję, że rozmieszczanie oddziałów Gwardii Narodowej rozpocznie się natychmiast, a siły będš "mocne", choć nie powiedziała, jakie sš oczekiwania względem liczebnoœci wojska wysłanego na granicę z Meksykiem.

Trump o zamiarze wysłania wojska na granicę po raz pierwszy powiedział we wtorek podczas spotkania z przywódcami państw bałtyckich. Wyraził wówczas frustrację tym, co nazwał "karawanš" ponad tysišca migrantów zmierzajšcych każdego dnia z Meksyku do USA.

Przed Trumpem podobne, ale tymczasowe kroki, podejmowali zarówno George W. Bush, jak i Barack Obama.