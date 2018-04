Romaszewska: My się nieustająco kompromitujemy

Przed żadnym sšdem nie da się tego obronić, a przecież trafiš te sprawy najpierw do sšdów w Polsce, potem do Strasburga. Znowu się skompromitujemy. My się nieustajšco kompromitujemy, zupełnie bez sensu - mówiła na temat zawetowanej przez prezydenta ustawy degradacyjnej jego doradczyni, Zofia Romaszewska.

- Nie można jednakowo, en block, oceniać, że grupa ludzi jest tak samo winna i tak samo ich wszystkich traktować - mówiła doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska. - Ta ustawa przedkłada symbolikę nad rzeczywistoœć - przekonywała.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Według Zofii Romaszewskiej słuszna była decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, który ustawę zawetował i przesłał jš do dalszych prac, ale według niej ta ustawa jest "w ogóle niepotrzebna".

- Przed żadnym sšdem nie da się tego obronić, a przecież trafiš te sprawy najpierw do sšdów w Polsce, potem do Strasburga. Znowu się skompromitujemy. My się nieustajšco kompromitujemy, zupełnie bez sensu - mówiła Romaszewska.

Była działaczka opozycji mówiła, że jest tyle niegodziwoœci, które Polakom "zafundował" PRL, a których po 30 latach wielu osobom nie wyrównano: - Górnicy z "Wujka" nie dostali odszkodowań, ludzie powyrzucani z pracy nie majš wyrównanych emerytur, liczy się im emerytury z najniższych uposażeń - to sš rzeczy, którymi powinniœmy się zajmować- mówiła Romaszewska.

Stwierdziła, że według niej symbole sš niezwykle ważne i "z przyjemnoœciš by zdegradowała Kiszczaka, Jaruzelskiego i Siwickiego", ale nawet nie wie, jaki był dokładny skład dwudziestokilkuosobowej WRON. - Po co ich przywoływać? Po co sprawiać im tę przyjemnoœć, po co majš stawać się postaciami historycznymi? - pytała Romaszewska.