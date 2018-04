Neumann do Petru: Ryszard, zostaw Gdańsk w spokoju

Ryszard Petru wezwał na Twitterze do zorganizowania prawyborów wœród kandydatów opozycji w Gdańsku i Wrocławiu. Szef klubu PO Sławomir Neumann odpowiedział mu: Ryszard, zostaw Gdańsk w spokoju.

"Ryszard zostaw Gdańsk w spokoju. My sobie spokojnie sami poradzimy i dogadamy się w Gdańsku" - zapewnił Neumann. To nawišzanie do kłopotów obecnego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, któremu prokuratura stawia zarzuty w zwišzku z podejrzeniem o podanie przez niego nieprawdziwych informacji w oœwiadczeniach majštkowych z lat 2010-2012. Mimo to Adamowicz nie chce wycofać się ze startu w wyborach, chociaż Platforma wolałaby wystawić w nich innego kandydata (mówi się o posłance Agnieszce Pomasce i Jarosławie Wałęsie).

Z kolei we Wrocławiu PO poparło w wyborach byłego polityka PiS Kazimierza Michała Ujazdowskiego, któremu Petru wypomina ultrakonserwatywne poglšdy.