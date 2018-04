Misiewicz: Nie miałem kiedy wydawać 12 tys. zł pensji z MON

- Ci ludzie, którzy krzyczš "Misiewicze", nie sš w stanie mnie obrazić, bo to sš ludzie, którzy po prostu na co dzień atakujš Polskę i działajš wbrew Polsce - stwierdził w Radiu Plus Bartłomiej Misiewicz, były szef gabinetu politycznego i rzecznik prasowy ministerstwa obrony narodowej.

Misiewicz był w kontekœcie nagród przyznanych politykom z rzšdu Beaty Szydło był pytany o własnš pensję z czasów pracy w resorcie. Były współpracownik Antoniego Macierewicza powiedział, że zarabiał 12 tys. zł brutto. Czy to dużo? - Dla mnie to oczywiœcie było dużo, ja zresztš nie miałem kiedy wydawać tych pieniędzy, bo jeżeli pracuje się po 16 godzin dziennie, to nie za bardzo jest kiedy - mówił Misiewicz. Dodał, że jako członek zarzšdu spółki Energa Ciepło Ostrołęka otrzymywał 3 tys. zł brutto, nie powiedział natomiast, ile zarabiał w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. - Proszę wybaczyć, ale ponieważ byłem tam jeden dzień czy dwa - po prostu nie wiem. Nie szedłem do rady nadzorczej dla wynagrodzenia - zadeklarował.

- O 50 tys. zł media pisały w przypadku, jak miałem iœć na pełnomocnika zarzšdu, to już było póŸniej. Ale kiedy odchodziłem z resortu obrony narodowej, (to była) zupełnie inna funkcja i rzeczywiœcie 50 tys. zł jest nieprawdš - zastrzegł, deklarujšc, że chodziło o 20 tys. zł brutto. - Tylko to już nie jest w tym momencie działalnoœć polityczna, tylko korporacyjna - dodał.

Pytany o wojskowe honory, z którymi był czasami podejmowany, Misiewicz stwierdził, że "w sposób oczywisty" o nie nie zabiegał. - Zdarzajš się wojskowi, którzy podchodzili do tego normalnie i wiedzieli, kto do nich przyjeżdża i kto reprezentuje ministra obrony narodowej. Każdorazowo przez dyrektora centrum operacyjnego był o tym informowany pan generał Różański. Oczywiœcie nic nie zakładam, ale jednak zdarzali się tacy oficerowie, którzy potrafili w ten sposób się zachowywać - mówił.

- Jeżeli była taka możliwoœć, to oczywiœcie tak robiłem, ale na oficjalnych uroczystoœciach nie mogłem do kompanii reprezentacyjnej podejœć i powiedzieć "panowie, jeszcze raz, bo się pomyliliœcie" - zastrzegł, odpowiadajšc na sugestię, że mógł zwrócić uwagę wojskowym na niepotrzebne honory.

- W momencie kiedy zobaczyłem, że to rzeczywiœcie bardzo uderza w rzšd "Dobrej zmiany", osobiœcie także w ministra Antoniego Macierewicza, sam wtedy złożyłem tę rezygnację już ze wszystkich funkcji, także z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwoœci - powiedział Misiewicz pytany o to, czy zaszkodził PiS. - Ci ludzie, którzy krzyczš "Misiewicze", nie sš w stanie mnie obrazić, bo to sš ludzie, którzy po prostu na co dzień atakujš Polskę i działajš wbrew Polsce. A tak naprawdę w przypadku tych "Misiewiczów", którymi nazywajš osoby zasiadajšce w spółkach Skarbu Państwa, to trzeba powiedzieć, że w przeciwieństwie do ich rzšdów, te spółki notujš dziœ wzrosty - zauważył.