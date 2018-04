Zdjęcie pomogło zwolennikom Brexitu, teraz pomaga Orbanowi

Dziennikarz "Daily Telegraph" zauważył, że węgierski rzšd w kampanii wyborczej używa w ramach antyimigranckiej "kampanii informacyjnej" prowadzonej przed zbliżajšcymi się wyborami parlamentarnymi tego samego zdjęcia, którym posługiwała się Partia Niepodległoœci Wielkiej Brytanii zachęcajšc Brytyjczyków do poparcia Brexitu.

"Czy możecie zauważyć różnicę? Plakat Nigela Farage'a 'Punkt Zwrotny' z 2016 roku i plakat 'informacyjny' węgierskiego rzšdu eksponowany w czasie obecnej kampanii wyborczej. Dokładnie to samo zdjęcie" - pisze Foster.

Can you spot the difference? The @ Nigel_Farage Breaking Point poster from 2016, and a Hungarian government ‘information’ poster during the current parliamentary election campaign. The exact same photo.

Disgraceful that the Hungarian Government are using UKIP's Brexit poster as background propaganda during an election campaign. They want European money but reject our values. Hungarian people deserve better! https://t.co/SypofVlMn6 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 6, 2018

Na tweeta dziennikarza zareagował lider liberałów w Parlamencie Europejskim, Guy Verhofstadt.

"Jest hańbš, że węgierski rzšd używa plakatu Brytyjskiej Partii Niepodległoœci jako tła dla swojej propagandy w kampanii wyborczej. Chcš europejskich pieniędzy, ale odrzucajš nasze wartoœci. Węgrzy zasłużyli na coœ lepszego" - napisał Verheugen.

Wybory na Węgrzech odbędš się w najbliższy weekend. Ich faworytem jest Fidesz Viktora Orbana.

Rzšd Orbana sprzeciwia się relokacji uchodŸców w UE i apeluje o uszczelnienie granic zewnętrznych Unii, by uchronić Europę przed napływem muzułmańskich imigrantów.