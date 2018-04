Kowal: Obniżenie pensji polityków? Pytanie czy nie doszło do turbopopulizmu

- Musi pasować ten wizerunek polityków, którzy jeœli sš religijni, to pilnujš się na każdym zakręcie i w sprawach pieniędzy, ale też w sprawach życia osobistego. Jeœli tego brakuje, ludzie się bardzo szybko odwracajš - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Paweł Kowal, były wiceminister i poseł do Parlamentu Europejskiego, komentujšc kwestię nagród dla członków Beaty Szydło i wezwanie Jarosława Kaczyńskiego do przekazania premii na Caritas.

Zuzanna Dšbrowska: W studiu Paweł Kowal, były wiceminister spraw zagranicznych, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwoœci, ekspert ds. polityki zagranicznej, dzień dobry.

Paweł Kowal: Dzień dobry.

Viktor Orban nie tylko wygrał, ale też wszystko wskazuje na to, że będzie miał większoœć konstytucyjnš, a wydawało się, że tym razem to szczęœcie go ominie. To oznacza, że odnowił swój mandat bardzo szeroki, bardzo mocny, na Węgrzech. Co to znaczy dla istnienia Węgier w Unii Europejskiej, dla kontaktów Węgier z innymi państwami, także z Polskš?

Unia Europejska przyjęła już ten sposób rzšdów na Węgrzech i ten typ demokracji – bo mamy do czynienia z jakimœ innym typem demokracji moim zdaniem...

Jakim?

To jest taki typ demokracji z wyborami plebiscytowymi, gdzie oczywiœcie procedury działajš w trakcie wyboru, ale ja jestem bardzo przywišzany do tego, żeby mówić o pełnowartoœciowych wyborach, wtedy, kiedy możemy powiedzieć, że i na etapie przed wyborami, i w trakcie wyborów, na etapie liczenia głosów, podawania wyników, wszystkie siły majš równe możliwoœci. Tu w przypadku wyborów węgierskich powstaje pytanie, czy przed wyborami wszystkie siły polityczne majš równe możliwoœci.

Dostęp do mediów na przykład, przejęty przez rzšd.

Dostęp do mediów, czy rzšd używa w trakcie kampanii wyborczej tych czynników administracyjnych, rozmaitych, np. te sondaże rzšdowe, polegajšce na wysyłaniu jednak „podkręconych” i tendencyjnych bardzo pytań do wszystkich mieszkańców Węgier... Tam się pojawiło szereg czynników, na które wspólnota międzynarodowa trochę przymyka oczy, ze względu na to – to zmierzam do odpowiedzi na pani pytanie – dlatego, że Viktor Orban jest po prostu bardzo sprawny politycznie. I tego trzeba mu przede wszystkim gratulować. I tak się dobrze osadził w Europejskiej Partii Ludowej, że nikt nie chce z nim prowadzić jakichœ zasadniczych sporów. Ale gdybyœmy mieli zrobić to tak na chłodno, to obiektywnie powinniœmy sobie zadać pytanie, czy w sytuacji, kiedy w okresie przed wyborami, kiedy toczy się kampania wyborcza i kiedy obywatele powinni mieć możliwoœć zapoznania się z wszystkimi poważnymi programami – a nawet wszystkimi możliwymi programami, powiedzmy – w równy sposób, czy tam jakby te wszystkie warunki sš dotrzymane. Nie stawiam kropki nad „i”, nie jestem ekspertem od spraw samych Węgier, natomiast wielokrotnie obserwowałem wybory w różnych krajach na œwiecie, kierowałem misjami obserwacyjnymi i wiem, co trzeba wzišć pod uwagę. I dlatego stawiam to pytanie.

Viktor Orban wymienił dwóch polityków w swoim przemówieniu, po tym, kiedy już było wiadomo, jaki jest mniej więcej wynik wyborczy – to był Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Czy to wróży jeszcze œciœlejszš współpracę i większe liczenie się ze stanowiskiem Polski np. w sprawie Rosji?

Może tak, może nie. Nie sšdzę, żeby Viktor Orban zmienił politykę wobec Rosji pod wpływem polskich polityków. I to jest kolejna cecha, którš trzeba podkreœlić u Viktora Orbana, jako pozytywnš cechę, czy takš pozytywnš cechę dla polityka, powszechnie uważanš za przydatnš wszystkim politykom, Viktor Orban naprawdę œwietnie potrafi wyczuć, czego oczekujš partnerzy. I myœlę, że on sobie œwietnie zdaje sprawę i ma bardzo dobrš takš inteligencję emocjonalnš, jeœli chodzi o ocenę polskich polityków, że wymienienie ich, jakiœ gest, podkreœlenie ich znaczenia, daje dużo więcej, niż w innym kontekœcie kupa pieniędzy na przykład.

Władimir Putin nie oczekiwał podziękowań?

Ja myœlę, że Władimir Putin, gdyby otrzymał jakieœ podziękowania, to tylko byłoby to kłopotem dla niego, dla Orbana i myœlę, że w ogóle nie myœli w tych kategoriach. Natomiast Orban dobrze wyczuwa Polskę, bym powiedział. To jest bardzo sprawny polityk i on wie, że w Polsce ludzie – szczególnie na najwyższych stanowiskach i to nie tylko w PiS-ie – lubiš dobre słowo, to uznanie, że jesteœmy ważni. Bardzo dobrze potrafi rozgrywać tę nutę, praktycznie na każdej prostej, ale też na każdym zakręcie tych relacji polsko-węgierskich, bo powiedzmy sobie szczerze – one miały też zakręty, np. głosowanie 27:1. Ale Viktor Orban wie, że dla Polski ten prestiż, to wymienienie, dla polskich polityków to jest bardzo ważna rzecz i że to to jest waluta, którš można w Polsce zapłacić.

To znaczy że można nas „zagadać” po prostu w polityce zagranicznej?

Ale ja od dawna uważam, że polska polityka zagraniczna poprzez właœnie to, że z jednej strony jest często gotowa na daleko idšce ustępstwa, zbyt daleko idšce, a z drugiej strony ta tromtadracja godnoœciowa, która się pojawia, powoduje, że istnieje zbyt duża przestrzeń poœrodku; takiego racjonalnego, pragmatycznego podejœcia do polityki zagranicznej. Tego nam brakuje. I sš politycy na œwiecie, którzy œwietnie to wyczuwajš. I potrafiš grać na tych strunach, które u nas sš najbardziej rozwinięte, czyli czasami ta gotowoœć do nadmiernego ustšpienia po cichu gdzieœ, ale w połšczeniu z jakimœ nadmiernym z kolei w innym zakresie poczuciem własnej wartoœci, takim przekonaniu, że my jesteœmy najlepsi, takim elementem mesjanizmu, prawda?

Tam list gratulacyjny, tu podziękowania po wygranych wyborach, to proste chyba?

Znaczy ci, którzy wygrywajš na relacjach z Polskš, ci przywódcy, którzy szybko złapiš te polskie cechy... które sš polskimi cechami, nie wstydŸmy się, moglibyœmy o tym podyskutować, czy nie można z nimi trochę powalczyć, ale to jest – z jednej strony to przekonanie, nadmierne czasami, o tym, że wszystko możemy, że my jesteœmy pępkiem œwiata, a z drugiej strony czasami po prostu brak poczucia własnej wartoœci. A w œrodku mało.

Ministrowie majš zwrócić nagrody? - Nie wiem, czy lekarstwo zastosowane nie było za mocne - mówił Paweł Kowal.

PrzejdŸmy na grunt polski. Czy to, że „wszystko możemy”, to przekonanie towarzyszy jeszcze Prawu i Sprawiedliwoœci po ostatnich kilku sondażach, w których partia rzšdzšca notuje zjazd? Bo był taki moment parę miesięcy temu, kiedy wydawało się, że rzeczywiœcie nic nie jest w stanie tych notowań obniżyć i kiedy też sami politycy Prawa i Sprawiedliwoœci prezentowali też takie przekonanie, że nic im nie jest w stanie zaszkodzić. Czy teraz to się zmienia?

Mam wrażenie, że w tej chwili jest walka o to, żeby zatrzymać trend. Pojawił się trend, to jest takie słowo, którego politycy nie lubiš jeszcze bardziej niż zły sondaż. Dlatego, że zły sondaż oznacza po prostu, że może został Ÿle zrobiony, w złym momencie, wypadek przy pracy, albo nie ta sondażownia co trzeba. Ale w momencie, kiedy to się pojawia już w kilku oœrodkach badania opinii publicznej, wtedy się okazuje, że politycy sobie zdajš sprawę, że to nie jest już kwestia jednego, dwóch punktów procentowych, tylko że pojawia się pewien trend. Tu się pojawił bardzo wyraŸny trend: pewne wzrosty dla Platformy, istotne wzrosty - procentowo, bo oni majš wyjœciowo dużo mniej – dla SLD i istotne spadki dla Prawa i Sprawiedliwoœci. To jest kumulacja różnych elementów, różnych rzeczy, które się pojawiły w polityce Prawa i Sprawiedliwoœci, głównie tych zwišzanych z pieniędzmi i z takim – ja to nazywam – rozwarciem się nożyc pomiędzy deklaracjami a wykonaniem. Znamy takš sytuację bardzo podobnš z historii, nie wiem, czy pani pamięta, czy pani już wtedy pracowała w zawodzie, ale to AWS. To była przecież dokładnie ta sama sytuacja, prawda? To był moment, kiedy deklaracje polityków prawicy nie pokrywały się z ich postawš w odczuciu ludzi...

Przede wszystkim solidarnoœć społeczna nie wychodziła.

Różne rzeczy nie wychodziły. Nie wychodziły też osobiste rzeczy nawet. To docierało do ludzi, ludzie mieli pewnš wizję tych polityków, ponieważ polityków prawicowych w Polsce kojarzy się też z postawš – nie ze skutecznoœciš, bo na przykład lewicę kojarzyło się ze skutecznoœciš, wtedy na przykład i dzisiaj też.

Musi to być spoiste, musi jedno do drugiego pasować.

Musi być ta koherencja, musi pasować ten wizerunek polityków, którzy sš jeœli religijni, to pilnujš się na każdym zakręcie i w sprawach trzosu, w sprawach pieniędzy, ale też w sprawach życia osobistego i dajš przykład, majš postawę. Jeœli tego brakuje, ludzie się bardzo szybko odwracajš. Jest pytanie, czy kilku polityków prawicy – bo przecież nigdy nie jest tak, że wszyscy sš Ÿli, tutaj też jest kwestia postawy kilku osób, czy kilku sytuacji – czy to tak bardzo zaszkodziło reputacji, czy nie. I na tym polega ta walka o trend. I stšd takie bardzo populistyczne zagranie z tym...

No właœnie, czy odebranie nagród jest w stanie trend odwrócić? Obniżenie pensji poselskich – nie mamy jeszcze projektu ustawy, właœciwie nie wiadomo, jak to będzie wyglšdało.

Nie wiem, czy lekarstwo zastosowane nie było za mocne. Dlatego że to takie powiedzenie, że „musicie oddać”...

Wypalanie goršcym żelazem.

Nie wiem czy nie było za mocne, dlatego że była już pierwsza reakcja samego Caritasu, który w zrozumiały sposób zareagował, ktoœ się może dziwić, ale jeœli się jest organizacjš zbierajšcš wolne datki i apelujšcš do serc ludzi, a nagle powstaje wrażenie, że ktoœ pod przymusem dostaje jakieœ pienišdze, to pojawia się problem. Zareagował Caritas, ten długi okres na oddanie – ale też zrozumiały, bo przecież częœć z tych naszych polityków... To co trzeba powiedzieć uczciwie o naszych politykach – i jednej, i drugiej, i trzeciej opcji – to sš generalnie ludzie doœć normalnie żyjšcy w porównaniu z politykami wielu krajów w Europie – i na Zachodzie, i na Wschodzie. I mówię to pani, bo niejedno już w tej dziedzinie zdšżyłem zobaczyć. To sš w sumie doœć skromni ludzie, jeżeli dostali 60-70 tysięcy (złotych) - to jest oczywiœcie ogromnie dużo pieniędzy dla tzw. zwykłego obywatela, dla inteligenta, dla klasy œredniej, to wcišż jest dużo, bo my jesteœmy biednym społeczeństwem. Ale jak taki polityk, który nie ma oszczędnoœci dostał te pienišdze, to wydał, kupił samochód, zapłacił dzieciom za lepsze wakacje, nie wiem, co tam jeszcze zrobił. W częœci tak było. Płot zbudował... to było dużo, ale wydał. Teraz tym bardziej jest mu trudno oddać, prawda? Więc dano długi okres, ale to się odbiło rykoszetem, dlatego że właœciwie – pani jako dziennikarz ma codziennie dwa-trzy pytania gotowe do każdego urzędujšcego polityka: będzie go pani pytała, czy już oddał, na który Caritas wpłacił, w której diecezji...

To prawda, główny temat się robi do połowy maja.

... czy jak sobie radzi z podatkiem, bo przecież zapłacił od tego podatek...

Składkę zdrowotnš...

... i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to nie za mocne lekarstwo jednak przyjęto. A poza tym jest kwestia znowu poczucia sprawiedliwoœci w stosunku do posłów. Posłowie, czy to większoœci rzšdowej – chociaż tego bronili, ale nie majš z tym nic wspólnego – a tym bardziej posłowie opozycji nie majš z tym nic wspólnego.

Nie dostawali też nagród...

Nie dostawali nagród ani nie majš z tym nic wspólnego burmistrzowie, więc jest takie pytanie, czy tu nie doszło do pewnego turbopopulizmu, który może zaszkodzić. Nie wiem. Na tym polega urok polityki, urok życia społecznego, że my nie wiemy, jak ludzie zareagujš do końca.

Ale czy jest możliwy - przecież zna pan dobrze kolegów, koleżanki z Prawa i Sprawiedliwoœci – czy jest możliwy bunt przeciwko prezesowi? Podobno - chociaż to było dementowane, ale nie dziwię się, że było dementowane, musiało być – podobno na naradzie w Prawie i Sprawiedliwoœci prezes mówił o tym, że wie, że ktoœ obdzwaniał ministrów, próbował podbuntowywać, żeby nie oddawali tych nagród, że wie, jakie sš nastroje, ale że on to wszystko ukróci.

Myœlę, że nastroje faktycznie sš takie, że do prezesa dochodzš echa tych nastrojów. Myœlę, że to ma miejsce. Myœlę, że żaden bunt się w rzeczywistoœci nie szykuje, natomiast zostaje jakaœ zadra. Jednak pozbawienie tylu ludzi pieniędzy, które w ich przekonaniu... bo tu znowu mówimy o percepcji – oni oczywiœcie popełnili mnóstwo błędów, że za póŸno zareagowali, oni oczywiœcie powinni nie przyjšć tych nagród, jeœli traktujš politykę jako służbę – no wiele elementów. Ale na końcu, w ich percepcji, im to się jakoœ należało. Oni majš poczucie, że się bardzo poœwięcajš w tej pracy. Tu znowu popatrzmy na ich percepcję. I nagle ktoœ mówi „oddajcie te pienišdze”. To rodzi jakieœ konkretne kłopoty. Ja zawsze po ludzku na to patrzę. Gdy ktoœ przychodzi do domu, mówi żonie, mężowi „nie będziesz miał, musimy oddać te pienišdze, musimy oszczędzać przez najbliższe miesišce, musimy wzišć kredyt, żeby oddać”... To sš bardzo ludzkie sytuacje. Ja się nad tym nie użalam, uważam, że politycy w ostatnich tygodniach sami sobie to nawarzyli, opowiadajšc już zupełne głupoty – czekam aż powstanš filmiki z różnymi odpowiedziami na pytania o pienišdze – ale to gdzieœ zostawia jakiœ taki ból, czy takš niechęć, prawda, czy – powiedziałbym – bunt, który może wybuchnšć już w innej sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwoœć będzie słabsze na przykład. Jeżeli ten trend nie zostanie zatrzymany, tylko np. utrzyma się to, co w tej chwili widzimy w trendzie, czyli doœć zaskakujšco szybki wzrost SLD – pomijamy tu bardzo ważny aspekt, czyli tych wyborców – jak ja mówię – „Ludowego Wojska Polskiego”, którzy się zrazili do Prawa i Sprawiedliwoœci, którzy nie wybaczš...

Dużo tych wyborców.

No kilka punktów procentowych. Zawsze uważałem, że to jest bardzo zdyscyplinowana grupa. Bo to sš wyborcy konserwatywni obyczajowo, niechętni tym wszystkim „nowinkom” lewicy, powiedzmy, zgodni z Prawem i Sprawiedliwoœciš w sprawach społecznych: że trzeba pomagać, dbać o emerytury, pilnować służby zdrowia żeby nie była płatna itd. Natomiast dla nich strasznie ważny jest nie mit generała Hermaszewskiego, ale mit generała Jaruzelskiego. I tutaj ta ustawa degradacyjna œwiadczyła o braku pewnego wyczucia, które kiedyœ w PiS-ie było. Proszę sobie przypomnieć, że w PiS-ie uważano, żeby nie atakować za bardzo Jaruzelskiego. Nikt go nie popierał, ale przecież jeszcze w 2010 roku...

Mit munduru trochę.

Mit munduru, była kwestia, czy Jaruzelski poleci na uroczystoœci do Moskwy – to wszystko ludzie pozapominali, a to wszystko było kiedyœ tam istotne w tej partii, ponieważ zdawano sobie sprawę, że wyborcš tej partii jest też ten przysłowiowy żołnierz LWP. Nie jakiœ tam uwłaszczony, z nomenklatury, tylko ten, który mieszka gdzieœ w skromnym mieszkanku na Mokotowie, w Krakowie, w Bydgoszczy itd. I on dzisiaj odchodzi do SLD, to będzie nowe zasilenie tego œrodowiska, być może łšcznie, w takiej pewnej synergii, jeœli się na to zdecyduje, z Monikš Jaruzelskš.

Ostatnia kwestia - 10 kwietnia. Czy będziemy mieć do czynienia ze zmianš polityki PiS, a właœciwie tak naprawdę prezesa Jarosława Kaczyńskiego, po tej rocznicy? Brak miesięcznic, takich jak je znamy... czy będzie inna narracja, ogłoszono, że nie będzie całoœciowego raportu, czy to będzie jakaœ cezura, ta ósma rocznica?

Nie sšdzę. Myœlę, że ta sprawa już jest jakby stałym elementem bieżšcego życia politycznego. Ja szczerze mówišc w coraz mniejszym stopniu odnoszę jš do historii czy do tego, co się wydarzyło. Mam poczucie zawodu – mówiłem już o tym, nawet chyba tutaj przy jakiejœ okazji. Mam poczucie zawodu, ponieważ te kluczowe elementy, które były przedmiotem ostrego sporu politycznego, ja sobie wtedy tłumaczyłem: no dobrze ten spór jest może za ostry, ale np. powinno dojœć do umiędzynarodowienia sprawy...

Tak, spór był o czymœ, o coœ.

Takich kilka elementów: umiędzynarodowienie, relacje z Rosjš, upamiętnienie – wszystko poszło nie tak. Wszystko poszło nie tak, więc rozumiem jest taki moment, że trzeba po prostu tylko pomilczeć, dlatego ja sobie postanowiłem, że jutro nie udzielam żadnych wywiadów, nie biorę udziału w żadnych wspomnieniach, przeżywam to po swojemu, prywatnie, dlatego, że dzisiaj to już jest takim elementem życia politycznego – ja to rozumiem, nie mam do nikogo pretensji, to nie chodzi o pretensje. Chodzi o to, że myœlę, że nie tylko ja miałem pewne oczekiwania. One nie zostały spełnione.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Dziękuję