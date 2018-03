Tusk: PiS nie jest na wieki wieków

- Mam powody, żeby się martwić o Polskę - mówił w TVN24 przewodniczšcy Rady Europejskiej Donald Tusk.

Tusk podkreœlił, że "z perspektywy urzędu, który sprawuje, Polska jest dla niego wielkim zadaniem". - Sytuacja Polski w UE jest bardziej skomplikowana niż w czasie gdy byłem premierem. Mam kilka powodów do troski - dodał.

- To co dzieje się w Polsce traktuję jako poważne zadanie i wyzwanie, takie były powody mojego angażowania się w pierwszš Solidarnoœć - mówił Tusk. Były premier zaznaczył, że "skomplikowana sytuacja Polski w Europie jest spowodowana działaniami obecnej władzy".

Tusk stwierdził też, że najważniejszym zadaniem dla niego jest "pomagać Polsce gdzie się da, jednoczeœnie nie usprawiedliwiajšc tego co się w Polsce dzieje".

- O Polsce myœlę 24 godziny na dobę, często z niepokojem - mówił były szef rzšdu.

"Aparat państwa walczy z opozycjš"

Mówišc o sprawie Jacka K., byłego wiceministra finansów, który usłyszał w czwartek zarzuty niedopełnienia obowišzków służbowych, Tusk stwierdził, że jest "dumny, iż z nim współpracował" (Tusk używał pełnego nazwiska byłego ministra).

- Ta sprawa jest znacznie poważniejsza niż domysły, czy to jest kolejne uderzenie we mnie, czy w poprzedniš koalicję. Chciałbym żebyœmy istotę problemu nazwali po imieniu. Dla doraŸnego interesu politycznego używa się machiny państwowej wybierajšc człowieka, który w sprawach, o których mowa, zachowywał się bez zarzutu. Robi się z niego ofiarę, aby uzyskać korzyœć politycznš. To druzgoczšce dla państwa prawa - stwierdził Tusk.

Były premier sprawę Jacka K. nazwał "jaskrawym dowodem na to, jak łatwo dzisiaj nadużywać prawa, omijać prawo, by uzyskać doraŸnš korzyœć". - To potwierdza złe wrażenie że w Polsce prawo i wymiar sprawiedliwoœci stały się instrumentem do politycznej konfrontacji - dodał.

- Państwo z całym swoim aparatem nastawiło się na permanentnš walkę z opozycjš, by stwarzać alibi dla swoich błędów - przekonywał przewodniczšcy Rady Europejskiej.

Tusk: Czas zużywa władzę

Pytany o krytykę osób, które zarzucajš mu, że wyjechał z Polski do Brukseli, co zaowocowało dojœciem PiS do władzy, Tusk odparł, że "nie da się odpowiedzieć, czy gdyby został w Polsce sprawy potoczyłyby się inaczej". - W dniu wybrania mnie na szefa RE sytuacja nie wskazywała na to, że PiS uzyska pełnię władzy, mimo wyniku który do tego nie uprawnia. Gdyby nie zaskakujšca porażka Bronisława Komorowskiego i anihilacja lewicy te proporcje wyglšdałyby inaczej - mówił.

Z kolei pytany o spadek PiS-u w dwóch ostatnich sondażach Tusk podkreœlił, że "jego doœwiadczenie wskazuje, iż zużywanie władzy zalezy nie tylko od jej błędów, ale jest też funkcjš czasu". - Obecna władza popełniła wystarczajšco iloœć błędów, aby wielu Polaków zaczęło kwestionować sens istnienia tej władzy, ale czas tu odgrywa też rolę - mówił. Dopytywany, czy PiS-owi nie zaszkodziły nagrody dla ministrów, Tusk przypomniał, że w jego rzšdzie "ministrowie konstytucyjni nie dostawali nagród".

Przewodniczšcy RE był też pytany o ewentualne zjednoczenie opozycji. - Ruchy zjednoczeniowe wymuszone sš obiektywne działaniami władzy. Nowš osiš w polskiej polityce jest stosunek do rzšdów prawa. Decyzje i działania tej władzy powinny uœwiadomić całej opozycji, że wobec tej osi trzeba się jakoœ zachować. Skoro to PiS ustanowił priorytetem polskiej polityki stosunek do państwa prawa, to opozycja powinna respektować ten fakt. Budowanie bloku wobec tej sytuacji wydaje mi się racjonalnym pocišgnięciem - stwierdził.

"Będę pomagał Polsce"

Tusk mówišc o relacjach rzšdu PiS z Brukselš zapewnił, że "będzie robił wszystko, by Polska nie ucierpiała w dyskusjach budżetowych". - Chcę, żeby w Brukseli wszyscy uznali, że warto dalej w Polskę inwestować, a problemy potraktować jako sezonowe. PiS nie jest na wieki wieków - dodał.

Szef RE podkreœlił również, że "Polska najwięcej wygrywa, gdy dobrze współpracuje w Europie". - Nie będę po stronie PiS-u, ja będę pomagał Polsce, by nie poniosła żadnych strat - zadeklarował.

Tusk: Nie wybieram się na emeryturę

- Jeœli pyta mnie pan, że wybieram się na emeryturę, to odpowiem, że nie - tak Tusk odpowiedział na pytanie, czy planuje powrót do polskiej polityki po zakończeniu kadencji na stanowisku szefa RE. - W 2019 roku będę tutaj (w Polsce). Niech nikt nie myœli, że będę tylko oglšdał telewizję - dodał.

Dopytywany czy planuje powrót do polityki ucišł temat stwierdzeniem, że "wszystko będzie zależało od sytuacji".

- Nie czuję się powołany, by oceniać model sprawowania władzy w partii przez Jarosława Kaczyńskiego - odparł Tusk pytany jak ocenia sposób rzšdzenia PiS przez lidera tej partii.

Przewodniczšcy Rady Europejskiej zwrócił jednak uwagę, że obecny model sprawowania władzy różni się od modelu sprawowania władzy w czasach, gdy on był premierem kwestiš odpowiedzialnoœci konstytucyjnej decydentów. - Władza, która ma charakter nieformalny zawsze jest narażona na większe pokusy niż władza osadzona w systemie politycznym - stwierdził nawišzujšc do faktu, iż Jarosław Kaczyński nie zajmuje żadnego stanowiska w administracji państwowej.

Pytany o życzenia na Wielkanoc, jakie złożyłby Kaczyńskiemu, Tusk odparł, że życzyłby mu "więcej pogody ducha i trochę więcej zwyczajnego szczęœcia w codziennym życiu".

- Polakom życzę nadziei, warto mieć nadzieję, nawet jeœli jutro się nie spełni to spełni się pojutrze, a może popojutrze - ale zawsze warto nadzieję mieć - dodał.