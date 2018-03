Prezydent Chin ostrzega Tajwan. "Historia was ukarze"

Prezydent Chin Xi Jinping ostrzegł władze Tajwanu, ze "historia ukarze je" za jakiekolwiek próby działań separatystycznych, godzšcych w integralnoœć terytorialnš Chin.

Reuters odnotowuje, że to najmocniejsze ostrzeżenie wysłane władzom wyspy przez Xi Jinpinga.

Tajwan uznawany jest przez Chiny za zbuntowanš prowincję i częœć terytorium Państwa Œrodka. Wrogoœć Pekinu wobec władz wyspy zwiększyła się, po tym jak w 2016 roku wybory prezydenckie wygrała w tym kraju Tsai Ing-wen, kandydatka Demokratycznej Partii Postępowej, która jest formacjš proniepodległoœciowš.

Chiny obawiajš się, że Tsai Ing-wen może dšżyć do formalnego ogłoszenia niepodległoœci przez Tajwan, co dla Pekinu oznaczałoby przekroczenie czerwonej linii. Sama Tsai Ing-wen zapewnia jednak, że chce utrzymać status quo w imię pokoju w regionie.

Xi Jinping na zakończenie dorocznej sesji chińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, zwracajšc się do 3 tysięcy delegatów oœwiadczył, że Chiny będš zmierzać do "pokojowego zjednoczenia ojczyzny". - To pragnienie wszystkich Chińczyków i rzecz, która leży w ich podstawowym interesie, by zabezpieczyć suwerennoœć i integralnoœć terytorialnš Chin i doprowadzić do całkowitego zjednoczenia kraju - powiedział prezydent Państwa Œrodka.

- Jakiekolwiek działania zmierzajšce do podzielenia Chin sš skazane na zagładę i spotkajš się z potępieniem ludu oraz karš historii - dodał Xi Jinping.

Prezydent Chin dodał, że Chiny majš "wolę i możliwoœci", by przeciwdziałać jakimkolwiek działaniom separatystów. - Lud Chin jest przekonany, że nikomu nie wolno oddzielić choćby cala terytorium naszego wielkiego kraju od Chin - podkreœlił.