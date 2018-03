Norwegia: Minister odchodzi, bo obraziła opozycję

Minister sprawiedliwoœci Norwegii Sylvi Listhaug podała się do dymisji, po tym jak zarzuciła opozycji, że ta stawia "prawa terrorystów wyżej niż narodowe bezpieczeństwo".

Listhaug ustšpiła ze stanowiska, ponieważ było niemal pewne, że minister centroprawicowego, mniejszoœciowego rzšdu przegra głosowanie ws. wotum nieufnoœci. To zaœ mogłoby zagrozić przetrwaniu gabinetu.

Była już minister sprawiedliwoœci oskarżyła Partię Pracy o to, że prawa terrorystów sš dla niej ważniejsze niż bezpieczeństwo kraju. Dla Partii Pracy jest to wyjštkowo drażliwy temat, ponieważ to działacze młodzieżówki tego ugrupowania byli ofiarami zamachu terrorystycznego Andersa Behringa Breivika z 2011 roku.

Słowa Listhaug były komentarzem do odrzucenia - m.in. głosami Partii Pracy - ustawy pozwalajšcej norweskiemu rzšdowi, bez nadzoru sšdowego, na pozbawianie osób podejrzanych o terroryzm obywatelstwa Norwegii.

Po tej wypowiedzi opozycja zaczęła domagać się dymisji minister. Listhaug przeprosiła za swojš wypowiedŸ na forum parlamentu, ale opozycja złożyła wobec niej wniosek o wotum nieufnoœci. Po tym jak wniosek poparli Chrzeœcijańscy Demokraci było jasne, że Listhaug zostanie odwołana. Głosowanie miało odbyć się 20 marca.

Przegrane głosowanie ws. wotum nieufnoœci dla minister mogłoby zmusić premier Norwegii, Ernę Solberg, do zdymisjonowania całego rzšdu.